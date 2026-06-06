Harta interactivă a trenurilor de noapte în Europa, pentru 2026. Care sunt rutele și orașele din România incluse

Trenurile de noapte revin tot mai mult în atenția europenilor, iar o nouă hartă interactivă arată toate serviciile feroviare de noapte care vor circula pe continent în 2026.FOTO: Getty Images

România este inclusă pe noua hartă interactivă europeană a trenurilor de noapte pentru 2026, cu mai multe orașe marcate, printre care București, Timișoara, Iași sau Brașov. Trenurile devin rapid una dintre modalitățile preferate de călătorie pentru europeni, scrie Euronews.

Trenurile de noapte revin tot mai mult în atenția europenilor, iar o nouă hartă interactivă arată toate serviciile feroviare de noapte care vor circula pe continent în 2026. Ediția din acest an include cinci noi conexiuni, deja lansate sau care urmează să fie puse în funcțiune în cursul anului.

Trenurile devin rapid una dintre modalitățile preferate de călătorie pentru europeni. Un sondaj realizat în 2025 pe un eșantion de 11.000 de persoane, la comanda producătorului feroviar Hitachi Rail, arată că aproape jumătate dintre respondenți intenționează să călătorească mai mult cu trenul și mai puțin cu avionul în următorii cinci ani.

Totuși, există tot mai multe semne că infrastructura, costurile și disponibilitatea serviciilor feroviare nu țin pasul cu cererea. Același sondaj arată că, la nivel global, șapte din zece persoane ar folosi mai des transportul public dacă acesta ar fi mai bine conectat.

Deși criza climatică impune soluții de transport mai puțin poluante, zborurile pe distanțe scurte devin tot mai frecvente, în timp ce serviciile de noapte pe calea ferată sunt reduse în Europa, potrivit Back-on-Track.eu, o rețea europeană care promovează trenurile de noapte transfrontaliere.

Pentru a arăta situația actuală a acestor servicii și pentru a oferi o resursă utilă călătorilor, organizația a lansat harta interactivă a trenurilor de noapte din Europa pentru 2026, care include toate rutele de pe continent.

„Lansarea vine într-un moment tot mai important pentru a evidenția rolul trenurilor de noapte ca soluție viabilă și sustenabilă de conectare a Europei pentru pasageri, pe fondul unei crize iminente a combustibililor și al cererii tot mai mari pentru opțiuni de călătorie accesibile și durabile”, a transmis Back-on-Track într-un comunicat.

FOTO: back-on-track.eu/night-train-map

Un ghid actualizat al trenurilor de noapte din Europa

Harta prezintă toate conexiunile de trenuri de noapte de pe continent într-un format asemănător unei rețele de transport. În plus, site-ul organizației oferă o bază de date cu informații detaliate despre fiecare rută și sfaturi pentru rezervarea biletelor.

Ediția din 2026 include cinci noi conexiuni: ruta Paris–Berlin operată de European Sleeper, noi rute PKP care leagă Polonia de Praga și München, precum și un serviciu planificat Bruxelles–Milano.

În același timp, zece linii au dispărut de pe hartă. Printre acestea se numără mai multe rute populare ÖBB Nightjet, dar și legătura Stockholm–Narvik, lungă de 1.456 de kilometri, una dintre cele mai lungi rute de tren de noapte din Europa.

Unele servicii au fost și scurtate. De exemplu, o rută ÖBB care circula inițial de la Bratislava până la Split începe acum din Viena.

„Cel mai mare obstacol pentru trenurile de noapte din Europa și principalul motiv pentru care trenul către Narvik a fost oprit este lipsa investițiilor în material rulant. Cererea există, iar competiția cu avioanele nu mai este atât de dură. Există concepte care ar permite transportul a până la 750 de pasageri în vagoane de dormit într-un singur tren, ceea ce ar face operațiunile profitabile pe multe rute. Dar, pentru a valorifica acest potențial, avem nevoie de investiții semnificative, acum”, spune Juri Maier, președintele Back-on-Track și cel care a conceput harta.

O altă provocare este reprezentată de lucrările feroviare aflate în desfășurare în mai multe zone ale continentului, care afectează orarele trenurilor de noapte. Cu toate acestea, până în 2032, noua infrastructură ar urma să facă posibile conexiuni mult mai bune în Europa.

„Noua linie Bruxelles–Milano ar umple cu adevărat un gol pe harta noastră, dar ruta prin Elveția va fi o provocare operațională. Suntem nerăbdători să vedem dacă va funcționa”, spune Giovanni Antoniazzi, vicepreședinte al Back-on-Track și specialist în date spațiale stabilit la Amsterdam, care a coordonat realizarea bazei de date Open Night Train Database.

Harta interactivă este disponibilă gratuit pe site-ul back-on-track.eu/night-train-map, unde poate fi comandată și o variantă tipărită sub formă de poster.