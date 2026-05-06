Începe oficial sezonul de drumeţii pe Via Transilvanica 2026, în acest weekend. Traseul turistic tocmai a fost premiat de Tripadvisor

2 minute de citit Publicat la 12:04 06 Mai 2026 Modificat la 12:04 06 Mai 2026

Traseul Via Transilvanica. Sursa foto: Getty Images

Asociaţia Tăşuleasa Social va da oficial startul drumeţiilor pe Via Transilvanica sâmbătă, 9 mai, odată cu organizarea evenimentului tradiţional de ecologizare şi remarcare a acestui traseu, care străbate ţara de la Putna la Drobeta-Turnu Severin.

„Ziua Bună pe Via Transilvanica” este prilejul cu care echipa Tăşuleasa, „părinţii de drum” ai traseului, voluntarii şi elevii care au beneficiat de daruri în cadrul acţiunii „Camionul de Crăciun” se adună, pentru a pregăti calea drumeţilor.

„ 'Ziua Bună pe Via Transilvanica' revine anul acesta (...) ca o continuare firească a unui demers construit în jurul educaţiei pentru sustenabilitate. Pe Via Transilvanica, această direcţie capătă o formă aplicată prin acţiuni de întreţinere şi prin exemple reale de comportamente responsabile. Ne propunem ca, împreună, să ducem mai departe o misiune importantă: aceea de a investi în fiecare gest mic care contribuie la funcţionarea sănătoasă a unui organism complex.

Dacă Via Transilvanica este un traseu sigur, bine marcat şi curat, care trece prin comunităţi implicate, atunci e o zi bună la drum pentru oricine merge, trăieşte şi contribuie la această cărare. Şi cu ziua asta bună dăm oficial startul sezonului de drumeţii pe Via Transilvanica”, este mesajul transmis de cei de la Tăşuleasa Social pe pagina de Facebook dedicată traseului de lungă distanţă.

Ce activități au loc pe 9 mai pe Via Transilvanica

Potrivit informaţiilor transmise, miercuri, Agerpres de către responsabilul de comunicare al Tăşuleasa, Tina Creţu, în ziua de 9 mai, în funcţie şi de condiţiile meteorologice, vor avea loc acţiuni de ecologizare, verificări de marcaje, curăţare borne sau tăieri de vegetaţie.

În municipiul Bistriţa, în zona pietonală, Asociaţia pacienţilor hipertensivi pulmonari va organiza o activitate de conştientizare şi mişcare în aer liber, iar la acţiunile de voluntariat şi-au anunţat prezenţa elevi de la colegiile naţionale „Andrei Mureşanu” şi „Liviu Rebreanu”, care deja sunt implicaţi în mai multe proiecte ale celor de la Tăşuleasa.

Tot în judeţul Bistriţa-Năsăud, în acţiunile de ecologizare se vor implica mai multe şcoli din mediul rural, precum cele din comunele Bistriţa Bârgăului, Leşu, Lunca Ilvei şi Monor, a mai precizat Tina Creţu.

În campusul Tăşuleasa din Pasul Tihuţa sunt aşteptaţi iubitori ai ciclismului, care vor parcurge traseul spre Bistriţa Bârgăului, iar la Dealu Negru, unde în toamna anului trecut s-a inaugurat cel mai mare cadran solar din ţară, „părinţii de drum” şi voluntarii vor avea grijă ca drumeţii să găsească zona curată.

Via Transilvanica a fost premiată de Tripadvisor, fiind inclus în top 10% experienţe la nivel mondial care merită trăite

La începutul acestei săptămâni, Tăşuleasa Social a anunţat că traseul Via Transilvanica a fost premiat de către cea mai mare platformă de călătorii din lume, Tripadvisor, fiind inclus în top 10% experienţe la nivel mondial care merită trăite, în baza recenziilor lăsate de drumeţi.

Via Transilvanica, inaugurată în anul 2022, are o lungime de aproximativ 1.600 de kilometri şi străbate opt zone istorice, care evidenţiază diversitatea etnică, culturală şi naturală a ţării.