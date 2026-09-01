Mai nou, turismul cosmetic este la modă. Vedetele merg până în Coreea de Sud ca să-și cumpere creme

Destinațiile preferate pentru un astfel de turism sunt Japonia și Coreea de Sud, lideri mondiali în industria îngrijirii pielii. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Turismul farmaceutic sau cosmetic este un fenoment care ia amploare atât printre turiştii obşnuiţi cât şi printre vedetele lumii. Practic, turiștii vizitează farmaciile și alte magazine din alte țări ca și cum ar fi muzee sau magazine de curiozități şi cumpără multe produse cosmetice care nu se găsesc în ţara lor.

Chiar și prim-ministrul Giorgia Meloni, în timpul recentei sale vizite oficiale în Coreea de Sud, se pare că și-a făcut provizii de cosmeticele coreene extrem de căutate. Pe de altă parte Kate Moss, Dua Lipa și John Legend promovează astfel de produse pe rețelele lor sociale de fiecare dată când se întorc din vacanță, relatează La Repubblica.

Destinațiile preferate pentru un astfel de turism sunt Japonia și Coreea de Sud, lideri mondiali în industria îngrijirii pielii datorită popularității K-Beauty (cosmetice sud-coreene) și J-Beauty (cosmetice japoneze). Pe de altă parte şi diferenţele de preţ atrag tot mai mulşi oameni să cumpere cosmetice direct din ţările de provenienţă. În Coreea de Sud, relatează El Pais, aceeași cremă care costă 10 euro în Europa poate fi găsită pentru 30.

În Japonia, lanțul de magazine alimentare Don Quijote, prezent în mai multe orașe japoneze, este cel mai popular. Matsumoto Kiyoshi, cel mai mare lanț de farmacii din țară, cu 90 de ani de experiență, este, de asemenea, o destinație populară pentru turiști. Pe lângă puterea rețelelor sociale, care pot face ca orice produs să devină viral în câteva ore, există numeroase site-uri web specializate care oferă sfaturi despre ce și unde să îl cumperi.

În Japonia, printre cele mai populare și, de asemenea, cele mai căutate produse se numără măștile de orez, cremele hidratante, cremele de ochi care reduc cearcănele și ridurile și exfoliantele corporale.

Chiar și Grecia câștigă popularitate în rândul călătorilor datorită produselor sale apicole și uleiului de măsline. Iar Statele Unite au devenit, de asemenea, o țară lider în industria cosmeticelor. Deși majoritatea produselor americane sunt acum disponibile în Europa, există încă mărci exclusive vândute doar în SUA. Și, având în vedere că în prezent nu există planuri de export, turiștii se înghesuie în magazinele fabricate în America.