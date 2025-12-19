O clădire unică, în zig-zag, apare la malul mării, în locul în care oamenii „uită să moară”. Povestea Vertex

1 minut de citit Publicat la 12:53 19 Dec 2025 Modificat la 12:58 19 Dec 2025

Hotelul Vertex va fi construit pe insula japoneză Okinawa, una dintre cele șase „zone albastre” de pe glob FOTO: Hepta

Un hotel cu o formă neobișnuită, șerpuitoare, a fost proiectat de studioul britanic de arhitectură Zaha Hadid, construcția urmând să fie ridicată pe coasta din insula Okinawa, din Japonia.

Locația hotelului Vertex, dezvoltat de compania Not A Hotel, este cu atât mai spectaculoasă cu cât ea se afla pe o parcelă între o pădure și o plajă. Pe lângă clădirea principală, Vertex va include vile și o piscină exterioară, care vor ocupa 25.300 de metri pătrați, potrivit Dezeen.

Zaha Hadid Architects a menționat că hotelul va fi conceput pentru a „proteja ecosistemele costiere și marine unice ale insulei”, în conformitate cu liniile directoare stabilite de autoritățile locale de mediu.

Designul hotelului împrumută forma sa curbată din contururile geologiei calcaroase din jur. „O continuare a formațiunilor stâncoase existente pe sit, designul urmează contururile liniei țărmului, fiind articulat ca o serie de terase orizontale în trepte, curți interioare și grădini care reflectă topografia variată a amplasamentului”, au transmis arhitecții.

„Compoziția, orientarea și materialitatea hotelului au fost influențate de analize detaliate ale amplasamentului său oceanic”.

Randările proiectului dezvăluie planșeele cu margini moi ale hotelului, care se vor extinde spre exterior dintr-o fațadă în mare parte vitrată și vor fi înconjurate la nivelul solului de o piscină exterioară subțire.

Hotelul va fi amplasat deasupra plajei și va avea o structură modulară compusă din elemente prefabricate, menită să minimizeze perturbarea mediului local în timpul procesului de construcție.

Paleta de materiale va include pin și calcar obținute local, alese pentru a integra hotelul în peisajul înconjurător, în timp ce elementele prefabricate din beton vor avea o tonalitate și o textură menite să evoce nisipurile albe ale plajelor din apropiere.

„Hotelul continuă bogata tradiție a arhitecturii istorice din Okinawa de a evidenția măiestria riguroasă a constructorilor și artizanilor care lucrează cu cele mai fine materiale ale regiunii”, a declarat Zaha Hadid Architects.

Copertinele curbate, cu vedere spre ocean, sunt concepute să se desfășoare de-a lungul fațadei pentru a forma spații exterioare umbrite, care fac trimitere la streșinile adânci caracteristice arhitecturii insulei japoneze.

Okinawa este o insulă din sudul Japoniei, cunoscută pentru climatul său subtropical, plajele cu nisip alb și recifele de corali. Are o cultură distinctă față de restul Japoniei, influențată de istoria fostului Regat Ryukyu. De asemenea, Okinawa este faimoasă pentru longevitatea locuitorilor săi și stilul de viață echilibrat fiind una din celebrele „zone albastre” de pe glob. Insula este denumită frecvent și „locul unde oamenii uită să moară”.