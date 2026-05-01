O femeie s-a mutat din Europa în Dubai chiar în ziua în care a început războiul și nu regretă

2 minute de citit Publicat la 16:44 01 Mai 2026 Modificat la 16:47 01 Mai 2026

Renee O’Drobinak a decis să se mute în Dubai chiar atunci când a început războiul FOTO: Renee O’Drobinak

O femeie, specialistă în comunicare și marketing, povestește cum a ales să se mute în Dubai într-un moment în care mulți alții părăseau orașul. Experiența, marcată de începuturi dificile și incertitudine, s-a transformat rapid într-un nou stil de viață pe care îl descrie drept „mai ușor” decât cel din Londra.

Renee O’Drobinak, director de marketing și comunicare într-o firmă de consultanță în construcții și management de proiect, s-a mutat recent în Dubai împreună cu soțul ei. Decizia a venit după mai multe vizite și o oportunitate profesională atractivă, însă momentul ales a coincis cu izbucnirea unui conflict în regiune.

Un început dramatic

Sosirea în Dubai nu a fost lipsită de emoții. Cuplul a aterizat în timpul unei furtuni puternice, iar la scurt timp după sosire, în toiul nopții, au primit primele alerte de rachetă pe telefoane. În plus, orașul era afectat de inundații, iar drumul de la aeroport până la cazare a durat aproximativ patru ore.

„M-am întrebat dacă nu am făcut o greșeală acceptând acest job”, povestește ea pentru Business Insider.

Primele zile au fost marcate de neliniște, inclusiv din cauza alertelor din timpul nopții, însă, în mod surprinzător, sentimentul general de siguranță nu a dispărut.

Un oraș mai liniștit, dar funcțional

Comparativ cu vizitele anterioare, Dubaiul i s-a părut mai calm și mai puțin aglomerat. Deși numărul de oameni a scăzut, activitatea economică continuă, iar autoritățile par să mențină o aparență de normalitate.

Industria ospitalității resimte însă scăderea fluxului de turiști, lucru vizibil în restaurantele care sunt acum aproape goale. Cu toate acestea, viața de zi cu zi nu pare afectată în mod semnificativ.

„Ne-am obișnuit destul de repede cu alertele”, spune ea.

Decizia de a pleca: între oportunitate și incertitudine

După 23 de ani petrecuți în Marea Britanie, unde a ocupat o poziție de conducere într-un birou de arhitectură, mutarea nu era în plan. Totuși, o oportunitate apărută în Dubai a schimbat perspectiva.

Cu patru săptămâni înainte de plecare, izbucnirea conflictului a ridicat semne de întrebare, inclusiv din partea celor din jur. Factorul decisiv a fost însă modul în care viitorul angajator a gestionat situația.

Acesta a oferit reasigurări privind siguranța și flexibilitate, inclusiv posibilitatea de a începe munca de la distanță. „A făcut decizia mult mai ușoară”, explică ea.

Viața în Londra vs. Dubai

În Londra, rutina zilnică era intensă și costisitoare. Cuplul locuia într-un apartament mic și își organiza viața în jurul navetei, programului de muncă și economiilor stricte. În ciuda unei cariere în ascensiune, creșterea veniturilor nu s-a tradus într-o îmbunătățire reală a stilului de viață, din cauza costului ridicat al traiului.

În Dubai, situația este diferită. Salariul este semnificativ mai mare, locuința mai spațioasă, iar timpul liber mai generos datorită unui program mai echilibrat și unei navete mai scurte.

„Am mai mult timp pentru mine și pentru viața personală”, spune ea.

Un alt aspect care a surprins-o a fost diferența dintre imaginea Dubaiului în presa occidentală și realitatea de la fața locului. În ciuda unor percepții negative sau stereotipuri, experiența personală a fost una pozitivă.

„Oamenii își văd de viață, iar asta mi-a plăcut foarte mult”, concluzionează ea.