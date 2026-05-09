O insulă europeană pitorească se pregătește, în sfârșit, să primească turiști, după ce a fost închisă timp de 5 ani

Sveti Stefan, o insulă din Muntenegru, se va redeschide pentru turiști în această vară FOTO: Getty Images

O insulă din Muntenegru se va redeschide pentru turiști în această vară, după ce a fost inaccesibilă timp de 5 ani din cauza unui conflict privind accesul la plajă.

Sveti Stefan, o insulă de pe Riviera Budva, este pregătită să primească din nou oaspeți începând cu luna iulie, după un acord între guvernul Muntenegrului și concesionarii insulei.

Insula extrem de populară a fost închisă în 2021, pe fondul unei dispute legale de zece ani privind accesul localnicilor la plajă.

Potrivit Aman, operator de hoteluri de lux de pe insulă, insula Sveti Stefan se va redeschide pentru sezonul estival începând cu 1 iulie.

Conform acordului, localnicii vor avea acces gratuit la două dintre cele trei plaje din apropierea complexului, în timp ce una va rămâne destinată exclusiv oaspeților hotelului, potrivit Euronews.

Locuitorii vor avea acces la plajele Sveti Stefan și King’s Beach, în timp ce Queen’s Beach va fi privată pentru turiștii cazați la Aman.

Anterior, plajele din jur, inclusiv King’s Beach și Queen’s Beach, erau accesibile doar oaspeților Aman.

Insula fortificată din secolul al XV-lea, situată pe coasta adriatică a Muntenegrului, este legată de continent printr-un istm de nisip îngust.

Începând cu 22 mai, oaspeții vor putea de asemenea să se cazeze la reședința Villa Miločer a hotelului de pe continent „pe tot parcursul anului”.

Camerele din fosta vilă de vară a reginei Marija Karađorđević pornesc de la 1.500 de euro pe noapte, în luna mai.

Prim-ministrul Muntenegrului, Milojko Spajić, a declarat pe X: „Hotelul-oraș Sveti Stefan își redeschide porțile în această vară! Am protejat interesul statului și am făcut un pas important înainte pentru turismul din Muntenegru”.

El a adăugat că statul va primi o cotă de 10% din profituri, iar în Parcul Miločer, situat vizavi de Sveti Stefan, nu vor fi permise lucrări suplimentare de construcție.