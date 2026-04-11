O navă cu 184 de pasageri din SUA, Australia sau Marea Britanie face escală în Portul Constanța. Turiștii vor vizita Delta Dunării

Publicat la 15:09 11 Apr 2026

O navă de pasageri cu 184 de persoane din mai multe ţări precum SUA, Australia, Marea Britanie, Canada, a ajuns în Portul Constanța, unde face o escală în acest weekend. FOTO: Facebook Portul Constanța

O navă de pasageri cu 184 de persoane din mai multe ţări precum SUA, Australia, Marea Britanie, Canada, a ajuns în Portul Constanța, unde face o escală în acest weekend.

Turiştii vor putea vizita oraşul Constanţa şi Delta Dunării şi vor putea opta pentru o degustare de vinuri la Murfatlar.

”Nava fluvială de pasageri Viking Kadlin face escală, în acest weekend, la terminalul de pasageri al portului Constanţa. Nava de croazieră aduce, sâmbătă, la Constanţa 184 pasageri din SUA, Australia, Singapore, Malaezia, Marea Britanie şi Canada.

Aceştia vor putea vizita oraşul Constanţa şi Delta Dunării şi vor putea opta pentru o degustare de vinuri la Murfatlar”, au anunțat reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţie Porturilor Maritime Constanţa.

Ei au precizat că portul Constanţa este punctul final al croazierei începute la Viena, iar itinerariul a inclus Bratislava, Budapesta, Vukovar, Novi Sad, Belgrad, Vidin.

Viking Kadlin va pleca pe 13 aprilie, din portul Constanţa spre Viena cu o nouă serie de turişti.