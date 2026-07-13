O stațiune din România va avea un centru balnear multifuncţional nou: Va fi gata anul acesta. Cum va arăta și când se deschide

EWA, Centrul Balneoclimateric Multifuncțional Covasna - Planul proiectului. Sursa foto: Gyero Jozsef via Facebook

Noul centru balneoclimateric multifuncţional din staţiunea Covasna, construit cu sprijinul Companiei Naţionale de Investiţii (CNI), va fi finalizat până la sfârşitul acestui an, urmând să fie deschis publicului la jumătatea anului viitor, după parcurgerea procedurilor de recepţie, autorizare şi punere în funcţiune, a declarat luni, pentru AGERPRES, primarul Gyero Jozsef.

„Până la finele anului vom face recepţia şi probele. Va dura punerea în funcţiune, formalităţile şi avizele DSP, deci la mijlocul anului viitor va fi deschis pentru public”, a afirmat edilul.

Potrivit acestuia, în prezent sunt în curs lucrări pentru suplimentarea presiunii apei potabile necesare funcţionării complexului.

„Avem toate utilităţile, am adus şi gazul. Reţeaua de apă potabilă există, dar pentru a evita problemele trebuie să suplimentăm presiunea. Chiar astăzi au început lucrările pentru amplasarea rezervoarelor şi a sistemului de ridicare a presiunii”, a precizat Gyero Jozsef.

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Doi ani de întârzieri

Construcţia centrului balneoclimateric a început în toamna anului 2023 şi ar fi trebuit finalizată anul trecut, dar, potrivit primarului, termenul nu a putut fi respectat din cauza întârzierilor în plata constructorului şi a unor modificări tehnice intervenite pe parcursul execuţiei.

În opinia primarului Gyero Jozsef, viitorul centru balneoclimateric va contribui la diversificarea ofertei turistice a staţiunii şi va atrage categorii mai largi de turişti.

Viitorul complex, amplasat în apropierea pârtiei de schi din staţiunea Covasna, se va întinde pe o suprafaţă de aproximativ trei hectare şi va include ştrand, bazine interioare şi exterioare, zonă spa şi un hotel cu peste 100 de locuri.