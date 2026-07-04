Patru dintre cele mai periculoase locuri de pe Pământ. Motivele pentru care turiștii continuă să le viziteze

Multe dintre aceste regiuni atrag anual aventurieri, fotografi, cercetători și turiști în căutare de experiențe extreme. Foto: Getty Images

Există locuri pe planeta noastră unde supraviețuirea pentru perioade îndelungate este o provocare chiar și pentru cei mai experimentați specialiști. Cu toate acestea, multe dintre aceste regiuni atrag anual aventurieri, fotografi, cercetători și turiști în căutare de experiențe extreme. Unii sunt fascinați de frumusețea lor sălbatică, alții de dificultatea de a ajunge acolo sau de șansa rară de a vedea natura în forma ei cea mai pură, potrivit Times of India.

Valea Morții (Death Valley)

Valea Morții, din vestul Statelor Unite, este unul dintre locurile unde au fost înregistrate cele mai ridicate temperaturi de pe glob. În anumite perioade, mercurul din termometre a depășit 56°C, iar condițiile pot deveni periculoase pentru viață în doar câteva ore.

Peisajul este dominat de câmpuri de sare, dune uriașe de nisip și canioane stâncoase, în timp ce sursele naturale de apă și zonele umbrite sunt aproape inexistente.

Cu toate acestea, turiștii sunt atrași de spectaculozitatea locului. Printre cele mai vizitate obiective se numără Badwater Basin, dunele Mesquite Flat și cerul nocturn extrem de întunecat, considerat unul dintre cele mai bune din America de Nord pentru observarea stelelor.

Depresiunea Danakil

Situată în regiunea Afar din Etiopia, Depresiunea Danakil este considerată una dintre cele mai neprimitoare zone de pe planetă. Temperaturile depășesc frecvent 45°C, iar aerul încărcat cu gaze vulcanice și peisajele modelate de activitatea geologică creează un mediu ostil vieții.

În schimb, aspectul locului este impresionant. Câmpurile de sulf în culori intense, lacurile vulcanice, formațiunile de sare și relieful neobișnuit îi fac pe mulți vizitatori să compare zona cu peisajele de pe alte planete.

Pentru iubitorii de aventură, Danakil a devenit una dintre cele mai spectaculoase destinații din Africa.

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Muntele Everest

Cel mai înalt vârf al lumii rămâne și unul dintre cele mai periculoase. Deasupra altitudinii de 8.000 de metri se află așa-numita „Zonă a Morții”, unde nivelul extrem de redus al oxigenului afectează treptat organismul uman.

De-a lungul anilor, numeroși alpiniști și-au pierdut viața din cauza avalanșelor, furtunilor, altitudinii extreme sau a aglomerației de pe traseele de ascensiune.

În ciuda riscurilor, Everestul continuă să reprezinte visul multor pasionați de alpinism. Cei care nu intenționează să urce până în vârf aleg adesea drumul către tabăra de bază, pentru a admira peisajele spectaculoase din Himalaya și pentru a descoperi cultura populației Sherpa.

Antarctica

Antarctica este cel mai rece, mai vântos și mai uscat continent al lumii. În multe zone, temperaturile pot coborî până la minus 50°C, iar gheața și furtunile izolează regiunea pentru mare parte din an.

Condițiile extreme fac ca orice situație de urgență să fie dificil de gestionat. Totuși, numărul turiștilor care aleg să viziteze continentul alb este în creștere.

Atracțiile sunt unice: aisberguri gigantice, colonii impresionante de pinguini, balene și alte specii care trăiesc într-unul dintre cele mai izolate ecosisteme de pe Pământ.