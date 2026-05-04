Peste 230 de mașini de epocă expuse sub cupola de sticlă a Marelui Palat din Paris: Imagini cu automobilele retro de la Tour Auto 2026

2 minute de citit Publicat la 11:15 04 Mai 2026 Modificat la 11:15 04 Mai 2026

Expoziția de mașini de epocă Tour Auto 2026 de la Paris. Sursa foto: Hepta

Sub cupola de sticlă a Grand Palais (n.r. Marele Palat), Parisul a devenit, pentru două zile, capitala automobilelor de epocă. Peste 230 de mașini clasice sunt expuse pe 3 și 4 mai, într-un eveniment spectaculos care precede startul raliului Tour Auto 2026, una dintre cele mai prestigioase competiții dedicate vehiculelor istorice.

Expoziția marchează începutul oficial al aventurii din acest an, considerată moștenitoarea celebrului Tour de France Automobile.

După oprirea din capitala Franței, echipajele vor porni într-un traseu de cinci zile, între 4 și 9 mai, de la Paris până la Biarritz, străbătând unele dintre cele mai pitorești drumuri ale țării.

› Vezi galeria foto ‹

Înainte de a ajunge pe șosele, publicul are ocazia rară de a admira de aproape aceste modele de colecție, aliniate sub impresionanta navă a Grand Palais.

Lumina naturală care pătrunde prin acoperișul din sticlă pune în valoare liniile elegante ale mașinilor, unele datând din anii 1930 până în anii 1980, transformând expoziția într-un adevărat spectacol vizual.

Bugatti Type 57 S – cel mai vechi exponat

Printre atracțiile principale se numără modele emblematice de la Jaguar, un rar Bugatti Type 57 S – cel mai vechi exponat – sau celebrul Ferrari 250 GTO, evaluat la milioane de euro. De asemenea, pasionații pot admira o impresionantă serie de modele Porsche, expuse într-un aranjament care evidențiază diversitatea culorilor și designului.

Atmosfera este una relaxată, cu vizitatori care se plimbă printre mașini și își aleg propriile favorite, fără un traseu impus. Chiar și cei mai puțin familiarizați cu lumea auto pot aprecia eleganța mecanică și estetica acestor vehicule istorice.

Organizatorii au pregătit și câteva facilități pentru public, inclusiv zone de relaxare și standuri ale partenerilor din industrie. Accesul este gratuit pentru copiii sub 16 ani, însoțiți de adulți, ceea ce transformă expoziția într-o opțiune atractivă și pentru familii.

Deși evenimentul durează doar două zile și atrage un număr mare de vizitatori, spațiul generos al Grand Palais permite o experiență confortabilă. În plus, luni, înainte de startul oficial, sunt așteptați și piloții, care vor interacționa cu publicul și vor oferi o privire mai atentă asupra acestor mașini spectaculoase.