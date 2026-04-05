Peștera Melissani, un paradis turcoaz în Kefalonia: Adăposteşte un lac sărat subteran, scăldat de lumină prin tavanul prăbușit

Conform mitologiei, Peştera Melissani a fost numită după una dintre nimfe, pe care o chema Melissanthi (sau Melissani).

Ascunsă în inima insulei greceşti Kefalonia, Peștera Melissani dezvăluie un spectacol natural rar: un lac subteran cu ape turcoaz, în care lumina soarelui pătrunde prin tavanul prăbușit, creând o strălucire aproape ireală. Considerată una dintre cele mai fascinante atracții ale Greciei, peștera îmbină misterul geologic cu o frumusețe care pare desprinsă dintr-o altă lume, relatează publicaţia Greek Reporter.

Peștera Melissani, un paradis turcoaz în Kefalonia

Lacul Melissani de pe insula grecească Kefalonia, cunoscut și ca Peștera Melissani, se numără printre cele mai uimitoare lacuri din lume. Localnicii conduc bărci cu turişti pe misteriosul lac subteran și le spun legendele despre nimfa Melissanthi (sau Melissani), care a dat numele peșterii. Se spune că nimfa Melissani s-a înecat aici din dragoste neîmplinită pentru zeul Pan. Speologul grec Giannis Petrochilos a descoperit-o în 1951.

Conform sursei citate, lacul miturilor află sub o peșteră de o frumusețe unică, care are o lungime impresionantă de 3,5 km, o lățime de 40 de metri și o înălțime de 36 de metri. Apele sale cristaline au o adâncime de până la 39 de metri. În interiorul peşterii Melissani se află o mică insulă, iar în a doua zonă, turiştii intră într-o lume plină de stalagmite, stalactite și alte formațiuni stâncoase deosebite. Stalactitele cu forme ciudate împodobesc cea mai mare parte a peșterii şi au o vechime de 20.000 de ani.

Situată în partea centrală de uscat a insulei Kefalonia, la doar 2 km de plaja Sami și la 10 km de orașul Argostoli, Melissani este o destinaţie de poveste în Marea Ionică. În timpul unor săpături care au avut loc între 1951 și 1962, în acest lac misterios s-au descoperit numeroase artefacte (inclusiv o lampă antică, farfurii și figurine ale nimfelor și ale zeului Pan), care datează din secolele III și IV î.Hr., au mai scris jurnaliştii de la publicaţiei Greek Reporter.

Peștera Melissani are o temperatură constantă, oferind un refugiu răcoros față de căldura verii. Vizita se recomandă între orele 11:30 - 13:30, când razele soarelui creează cele mai spectaculoase efecte de lumină: apa capătă nuanțe de albastru-verde.

Biletul de acces, care are o valoare de aproape 20 de euro, include o plimbare cu barca de aproximativ zece minute și oferă o experiență unică. Fotografierea este permisă, dar se cere respect față de ecosistemul fragil.

Lacul Melissani are şi apă dulce, şi apă sărată

Apa din Lacul Melissani este atât dulce, cât și sărată – sarea provine din mare, care nu se află la distanță mare, în timp ce apa dulce provine dintr-o sursă naturală situată la aproximativ 20 de metri sub pământ.

Ca să ajungi la Lacul Melissani, trebuie să cobori în subteran, exact ca la metrou, iar după ce achiţi taxa de intrare se înaintează printr-un tunel îngust, chiar foarte îngust, în pantă, săpat de mâna omului până la ponton. De aici, turiştii sunt preluaţi de un barcagiu pentru a admira de aproape acest loc uluitor, fost sanctuar închinat zeului Pan, venerat ca protector al turmelor de animale și al păstorilor care cutreierau câmpiile și munții. De asemenea, era considerat o divinitate a pădurilor, a câmpiilor și a zonelor rurale.

Acest lac misterios de pe insula Kefalonia și peștera pot fi vizitate, de regulă, din preajma Paștelui până în octombrie. Dacă intenționați să călătoriți în afara acestui interval, este bine să verificați programul înainte de plecare.