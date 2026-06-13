Cum au devenit Uzbekistan, Palau ori Mongolia destinații tot mai cautate pentru vacanțe, anul acesta

Uzbekistanul este printre destinațiile care au raportat creșteri ale sosirilor în primele trei luni ale anului 2026 FOTO: Getty Images

Războiul din Orientul Mijlociu nu i-a descurajat pe oameni să călătorească sau să meargă în vacanțe. Dimpotrivă, cifrele arată că în primul trimestru al anului 2026 sosirile turistice internaționale au crescut cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Însă un raport al UN Tourism arată că modul în care se călătorește s-a schimbat.

Potrivit celor mai recente date ale UN Tourism, aproximativ 307 milioane de turiști au călătorit la nivel internațional în primul trimestru din 2026, cu circa șase milioane mai mulți decât în aceeași perioadă a anului 2025, potrivit Euronews.

Experții apreciază că turiștii vor continua să caute un raport bun calitate-preț în acest an, dar ar putea opta și pentru destinații mai apropiate de casă, ca răspuns la creșterea prețurilor.

Se estimează că războiul din Orientul Mijlociu va reduce creșterea sosirilor internaționale cu unu până la două puncte procentuale sub prognoza inițială a UN Tourism de 3%–4% pentru anul 2026, în funcție de durata și amploarea conflictului.

Pe lângă perturbările zborurilor către, dinspre și în interiorul Orientului Mijlociu și efectele asupra încrederii călătorilor, creșterea prețului petrolului și deficitul de combustibil pentru avioane pe unele piețe determină majorarea tarifelor aeriene și reducerea capacității de zbor și în alte regiuni.

Chiar și așa, turismul internațional a continuat să dea dovadă de reziliență în primul trimestru al anului 2026.

„Într-o perioadă marcată de presiuni geopolitice și economice tot mai mari, acest lucru reafirmă rolul mai amplu al turismului în susținerea economiilor, crearea de oportunități și menținerea comunităților, mult dincolo de sectorul propriu-zis”, a declarat secretarul general al UN Tourism, Shaikha Al Nuwais.

Unde este în creștere turismul: Uzbekistan, Mongolia, Paraguay, printre altele

Europa, cea mai mare regiune turistică din lume, a înregistrat peste 130 de milioane de turiști internaționali în primul trimestru al anului 2026, o creștere de 4%, continuând dinamica puternică din 2025 (+5%).

Unele destinații au beneficiat de redirecționarea fluxurilor turistice. Europa mediteraneană de sud și Europa de nord au înregistrat fiecare o creștere de 4% a sosirilor în primul trimestru din 2026, în timp ce Europa centrală și de est (+6%) și-a continuat redresarea.

În Orientul Mijlociu, însă, sosirile au scăzut cu 14% în primul trimestru din 2026, fiind afectate de conflict. Mai multe destinații din zona Golfului au înregistrat scăderi semnificative în acest trimestru, în timp ce Egiptul (+16%) a consemnat o creștere solidă a numărului de sosiri.

Printre destinațiile care au raportat creșteri ale sosirilor în primele trei luni ale anului 2026, cele mai bune rezultate au fost înregistrate de: Paraguay (+46%), Noua Caledonie (+45%), El Salvador (+43%), Mongolia (+39%), Palau (+37%) și Uzbekistan (+37%).

Mai multe țări au raportat creșteri de două cifre în primul trimestru din 2026, printre care Pakistan (+60%), Republica Coreea (+38%), Maroc (+24%), Brunei (+22%) și Brazilia (+12%).

Criza din Orientul Mijlociu și creșterea costurilor de călătorie

Potrivit celui mai recent sondaj realizat în rândul Panelului de Experți în Turism, conflictul din Orientul Mijlociu, costurile ridicate ale transportului și cazării, precum și alți factori economici reprezintă cele trei principale provocări care afectează turismul internațional în 2026.

Aproape două treimi dintre experții panelului (64%) au indicat că războiul din Orientul Mijlociu afectează negativ cererea de călătorii pentru destinația lor, dintre care 43% consideră impactul moderat și 21% ridicat. Alți 36% au indicat că războiul are un impact redus sau inexistent asupra cererii.

În acest context, se așteaptă ca turiștii să continue să caute un raport bun calitate-preț, dar să opteze și pentru destinații mai apropiate de casă, ca reacție la nivelul ridicat al prețurilor.