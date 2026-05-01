Plaja „roz” care a devenit virală pe internet. Imaginile au strâns mii de aprecieri

1 minut de citit Publicat la 18:01 01 Mai 2026 Modificat la 18:06 01 Mai 2026

Nisipul, șezlongul, barul și chiar un leagăn, toate sunt roz.

O plajă mai puțin cunoscută unde totul este roz oferă cadre „instagramabile”. Un influencer a postat mai multe poze și clipuri din locul respectiv, iar postarea a strâns mii de aprecieri și a stârnit numeroase reacții, potrivit publicației Express.co.uk.

Denis călătorește des și împărtășește cu urmăritorii săi locațiile unde alege să-și petreacă timpul liber.

De data aceasta, tânărul i-a surprins cu o locație mai puțin obișnuită: o plajă cu nisip roz, din China.

El spune că „aproape nimeni nu știe nimic” despre destinația exotică și că experiența este unică.

El spune însă că zona este amenajată special pentru a părea cât mai „instagrambilă”.

„Nu este chiar o plajă tipică, ci mai degrabă o zonă foto artificială, departe de mare, creată pentru cadre spectaculoase și imagini cu atmosferă. Cu toate acestea, arată incredibil de frumos și probabil nu ați mai văzut așa ceva până acum”, a scris tânărul în descrierea postării.

Tânărul susține că oricine poate intra în locație.

„Intrarea este gratuită chiar dacă nu sunteți cazați la hotel. Nu sunt necesare cereri sau explicații, pur și simplu intrați și bucurați-vă”, a mai menționat acesta.



„Plaja” este artificială, creată special pentru fotografii. Conceptul amintește de o lume a păpușilor, unde fiecare detaliu este atent controlat: de la nisip și șezlonguri până la umbrele și chioșcuri.

Această estetică, inspirată de universul „Barbie”, a devenit extrem de populară în mediul online.

Reacțiile nu au întârziat să apară: „Hyatt Regency Hotel Sanya este uimitor” / , „Atât de frumos” / , „Îmi vine să-mi duc fiica acolo”, sunt câteva dintre reacțiile internauților.

În apropiere există, însă, o plajă naturală, unde turiștii pot experimenta atmosfera clasică de vacanță.