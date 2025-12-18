"Ploaie de sânge" pe "Insula Curcubeu". Imagini virale cu țărmurile care au devenit de culoare roșu aprins

Un fenomen natural spectaculos a apărut în Insula Ormuz, iar țărmurile sale s-au transformat într-un peisaj ireal după ce au devenit roșii peste noapte.

S-a întâmplat după ploi abundente care au devastat plajele și apele de mică adâncime ale acestei insule din Golful Persic, scrie ndtv.com.

Imaginile au stârnit uimire, curiozitate și chiar îngrijorare pe internet.

Explicația științifică din spatele acestui fenomen este dată de geologia unică a insulei.

Ormuz este bogată în oxid de fier, în special hematit, un mineral care dă solului și rocilor o nuanță profundă de roșu.

Today’s rain on Hormuz Island in southern Iran caused the seawater along the shore to turn red, creating striking scenes. pic.twitter.com/wU4xhZKKOa — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 16, 2025

Potrivit geologilor, atunci când apa de ploaie se infiltrează prin terenul bogat în fier al insulei, aceasta dizolvă și transportă particule de oxid de fier până la țărm. Rezultatul este o colorare dramatică a nisipului și apei, intensificându-se în zonele unde eroziunea este mai activă.

Hematitul, responsabil și pentru suprafața roșie a planetei Marte, se oxidează rapid atunci când intră în contact cu umezeala.

Insula Ormuz, uneori numită și „Insula Curcubeu a Golfului Persic”, este bine cunoscută pentru compoziția sa de minereuri.

Acest fenomen este complet natural și inofensiv, deși asemănarea sa cu „ploaia de sânge” a stârnit reacții virale pe internet. Experții în mediu dau asigurări că fenomenul nu cauzează poluare și nici nu reprezintă o amenințare ecologică, fiind un rezultat al mineralogiei rare a insulei.

Insula Ormuz, adesea numită „Insula Curcubeu” datorită peisajului său colorat, este o destinație populară pe tot parcursul anului. Turistii o vizitează atrași de solul său viu colorat, coastele accidentate și monumentele istorice. Deși recentul fenomen de maree roșie a atras atenția, insula mai prezintă și nuanțe de galben, portocaliu și alte culori naturale modelate de activitatea geologică de-a lungul a mii de ani.

Ormuz rămâne un punct de interes atât pentru oameni de știință, cât și pentru turiști.