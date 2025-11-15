Povestea regelui care și-a ridicat propriul templu al nemuririi. Muntele Nemrut ascunde un mister vechi de 2.000 de ani

4 minute de citit Publicat la 08:00 15 Noi 2025 Modificat la 08:00 15 Noi 2025

Muntele Nemrut - monumentul funerar al regelui Antioh I, una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice din Turcia. Foto: Profimedia Images

La peste 2.000 de metri altitudine, în provincia Adıyaman din sud-estul Turciei, Muntele Nemrut domină peisajul. Privit de la distanță, pare un vârf obișnuit al Munților Taurus. Dar pe măsură ce te apropii de vârf, din pietrele cenușii încep să se contureze fețe uriașe de zei și regi. Sunt capetele colosale care au făcut acest loc celebru în toată lumea.

Aceste statui fac parte din complexul funerar al regelui Antioh I, care a condus acum aproximativ 2.000 de ani un mic regat numit Commagene. Regatul se afla între Siria și Eufrat, într-o zonă în care se amestecau influențele grecești, persane, asiriene și armene.

Antioh I a încercat să unească aceste tradiții și să lase în urmă un simbol al propriei măreții. Pe Muntele Nemrut a ridicat un sanctuar uriaș, în care și-a imaginat că va fi așezat printre zei după moarte.

În jurul său, meșterii au sculptat statui reprezentând zei din mitologia greacă și orientală - Zeus, Apollo, Heracle, zeița fertilității Commagene - și chiar o statuie a regelui însuși, alături de simbolurile puterii sale: leul și vulturul.

Deși ansamblul a fost abandonat după cucerirea romană, statuile au rezistat secolelor. Astăzi, capetele desprinse ale zeilor formează unul dintre cele mai recunoscute peisaje arheologice din Turcia.

O călătorie în istorie

Urcarea pe Muntele Nemrut este o experiență în sine. Poți ajunge cu mașina până aproape de vârf, iar de acolo drumul continuă pe jos. De la orașul Kahta, situat la aproximativ 50 de minute distanță, traseul urcă printre sate tradiționale și dealuri împânzite de capre și livezi.

Pe drum merită oprit la câteva locuri importante legate de istoria regatului Commagene:

Podul lui Septimius Severus, construit de romani peste râul Cendere, încă perfect funcțional;

Tumulul Karakuș, ridicat în cinstea femeilor din familia regală;

Ruinele Arsemia, fosta reședință de vară a regilor, unde se păstrează una dintre cele mai lungi inscripții grecești din regiune și un relief celebru care îl arată pe regele Mithridates dând mâna cu Heracle.

La poalele muntelui, satul Kahta păstrează un stil de viață aproape neschimbat. Casele din piatră, cu etajul de jos pentru animale și cel de sus pentru familie, oferă o imagine autentică a modului de viață de acum sute de ani.

Pe urmele regelui Antioh

De la parcarea situată aproape de vârf, urcarea finală durează în jur de 25 de minute, pe o potecă abruptă de 500 de metri și aproape 300 de trepte. Chiar și vara, e bine să ai haine groase - temperaturile scad brusc la apus.

Odată ajuns sus, vezi o movilă uriașă din pietriș - tumulul care ar acoperi mormântul regelui Antioh I. În jurul lui se află terasele estică și vestică, decorate cu statui colosale. Inițial, acestea măsurau peste 15 metri înălțime.

Terasa estică este cea mai bine păstrată și conține un altar și reliefuri cu strămoșii regelui. Pe terasa vestică, cutremurele au doborât multe dintre statui, iar capetele uriașe așezate pe pământ au devenit imaginea emblematică a sitului.

Misterul mormântului nedezvăluit

De mai bine de un secol, arheologii încearcă să descopere locul exact unde se află camera funerară a lui Antioh I. Inginerul german Karl Sester a semnalat pentru prima dată situl în 1881, iar arheoloaga americană Theresa Goell a dedicat zeci de ani cercetărilor de aici, fără a descoperi mormântul.

Din 2006, Universitatea Tehnică din Orientul Mijlociu din Ankara folosește tehnologie modernă pentru a studia structura muntelui fără a o deteriora. De fapt, nicio săpătură nu a mai fost permisă din 1987, pentru a proteja situl de posibile distrugeri.

„Această măsură păstrează misterul și integritatea monumentului,” explică ghidul local Salih Abursu.

Muntele Nemrut este astăzi parc național protejat. Specialiștii au stabilizat statuile, injectând în crăpăturile fine o substanță specială numită „nano-var”, care le protejează de vânt, zăpadă și căldura verii.

Pe terasa vestică se află o piatră sculptată cu un leu decorat cu stele și o semilună, considerată cel mai vechi calendar astrologic cunoscut. Se crede că marchează data încoronării regelui Antioh I: 7 iulie, anul 62 î.Hr.

Pe spatele tronurilor statuilor au fost gravate 237 de rânduri în limba greacă, cu detalii despre originea divină a regelui, legile sale și dorința ca urmașii să-l cinstească prin ceremonii.

Priveliștea de pe vârf este impresionantă: spre nord se văd Munții Taurus, iar spre sud, câmpiile aurii ale Mesopotamiei și cursul Eufratului.

Un loc care îmbină istoria și natura

La apus, turiștii se adună printre statuile uriașe pentru a urmări cum lumina soarelui se schimbă de la roșu la auriu. „Am fost impresionați de moștenirea antică și de priveliștea incredibilă,” spune Julian Boschmann, un vizitator din Chicago.

Pe măsură ce lumina dispare, liniștea se așterne din nou peste vârf. Nemrut rămâne un loc unic - o combinație de istorie, natură și mister, care continuă să fascineze cercetători și călători din întreaga lume.