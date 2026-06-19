Românii merg și anul acesta la mare, în Bulgaria. Totuși, ceva s-a schimbat

România rămâne una din cele mai importante pieţe de provenienţă pentru Bulgaria în ceea ce privește turismul FOTO: Getty Images

Cererea din partea turiştilor pentru coasta bulgară a Mării Negre arată semne de încetinire, deşi reprezentanţi din industrie spun că nu există dovezi ale unui declin major al numărului vizitatorilor, informează Novinite citată de Agerpres.

România rămâne una din cele mai importante pieţe de provenienţă pentru Bulgaria, susţinută de proximitatea geografică, legăturile de transport şi gama largă de opţiuni pentru cazare pe coastă.

Deşi interesul s-a atenuat pe unele segment, cifrele din industrie arată că per ansamblu tendinţa rămâne stabilă.

Conform oficialilor din turism, rezervările din România sunt mai slabe comparativ cu aşteptările anterioare, dar piaţa continuă să joace un rol central în sezonul de vară. Un reprezentant care lucrează cu clienţi din România la un mare grup hotelier în nordul litoralului bulgar al Mării Negre a explicat că această modificare este mai mult legată de moment şi de comportamentul consumatorului, decât de o cerere redusă. "Vedem o anumită încetinire a rezervărilor din România, dar nu e vorba de pierderi majore. Din fericire, turiştii români rămân o piaţă cheie pentru coasta bulgară a Mării Negre", a transmis sursa citată.

Analiştii subliniază o creştere a tendinţei în rândul turiştilor români de a face rezervările mai târziu şi de a compara cu atenţie destinaţiile înainte de a-şi finaliza planurile de călătorie. În pofida acestor evoluţii, aşteptările pentru sezonul de vară rămân pozitive, România încă arată creştere comparativ cu alte pieţe externe tradiţionale ale Bulgariei.

Concurenţa pentru destinaţiile din sudul Mediteranei sporeşte presiunea asupra staţiunilor din Bulgaria, făcând calitatea serviciilor, reclama ţintită şi adaptarea la piaţă mai importante pentru atragerea vizitatorilor.

"Vedem tendinţa de a face mai târziu rezervări şi de a alege cu atenţie destinaţia. Suntem optimişti în legătură cu sezonul de vară. Statisticile arată că piaţa românească a înregistrat creştere comparativ cu alte pieţe externe tradiţionale ale Bulgariei. Concurenţa din partea ţărilor sudice este puternică, ceea ce face şi mai importantă calitatea serviciilor pe care le furnizăm şi reclama pe care o facem în străinătate pentru a atrage potenţiali clienţi", a declarat reprezentantul, adăugând că sosirile din România au crescut cu aproximativ 10-12% comparativ cu anul trecut.

Profilul turiştilor din România evoluează de asemenea. Familiile cu copii rămân grupul dominant, dar a sporit interesul cuplurilor care caută experienţe de vârf, inclusiv spa, wellness, pachete all inclusive premium, dar şi turismul de conferinţe.

Bulgaria continuă să fie văzută ca fiind competitivă datorită combinaţiei dintre preţ, calitate, proximitate şi accesibilitate. În acelaşi timp, hotelurile de pe coastă şi-au adaptat din ce în ce mai mult serviciile pentru clienţii români, inclusiv angajaţi care vorbesc limba şi care au cunoştinţe despre România.

Totuşi, feedback-ul de la vizitatori arată temeri privind facilităţile din afara hotelului. Acestea includ infrastructura de transport, condiţiile de pe şosele, disponibilitatea parcării, blocajele din trafic în timpul sezonului de vârf, supraaglomerarea din unele staţiuni şi lipsa spaţiilor verzi şi a celor publice.