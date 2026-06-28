Salon de frumusețe Guerlain și coniac în penthouse. Imaginea luxului pe primul super-iaht Orient Express. Cât va costa o călătorie

Navigând între Riviera Franceză și cea Italiană, primul iaht gigant al Orient Express își propune să atragă o nouă categorie de miliardari. FOTO orient-express.com

Navigând între Riviera Franceză și cea Italiană, primul super-iaht al Orient Express își propune să atragă o nouă categorie de miliardari. Orient Express, o companie mixtă între grupul hotelier francez Accor și proprietarul Louis Vuitton, LVMH, vrea să readucă la viață celebrul brand de călătorii din secolul al XIX-lea. Iahtul lansat recent este primul dintre cele două care vor viza segmentul ultrabogaților, completând un portofoliu de hoteluri de lux și un tren istoric art deco care urmează să fie lansat, scrie Reuters.

Accor, liderul operațional al Orient Express, mizează pe apariția unui nou val de miliardari generați de boomul inteligenței artificiale, care ar putea ajuta compania să accelereze extinderea în zona experiențelor de lux, a declarat directorul general al Accor, Sébastien Bazin, pentru Reuters.

„Când devii bogat, foarte bogat, banii nu mai au aceeași semnificație”, a spus Bazin. „Singurul lucru care mai contează este recunoașterea. Ai devenit cineva?”

Cheltuielile pentru experiențe de lux sunt estimate să crească anul acesta cu 9-11%, depășind cu mult avansul de 1-4% prognozat pentru bunurile personale de lux, potrivit unui studiu Bain publicat joi.

› Vezi galeria foto ‹

Această tendință este alimentată de boomul tehnologic din Statele Unite și din alte regiuni, care a dus la creșterea numărului de persoane cu averi foarte mari, obișnuite să folosească avioane private și iahturi și tot mai atrase de mega-evenimente precum cursele de Formula 1.

„Când oamenii sunt foarte bogați și au șapte case, 12 mașini și 17 ceasuri, încă au o listă cu lucruri pe care și-au promis să le facă înainte de a muri. Iar pe acea listă nu se află al 18-lea ceas”, a declarat Bazin într-un interviu acordat Reuters în această săptămână.

Bazin a confirmat că Accor și LVMH ar putea, în următorii ani, să își cumpere reciproc participațiile. Declarația oferă mai multă claritate asupra parteneriatului prin care cele două companii vor să profite de creșterea pieței experiențelor de lux, în timp ce vânzările de produse precum genți, haine și ceasuri avansează mai lent.

Activele de lux ale Orient Express sunt estimate la aproximativ 1 miliard de euro, echivalentul a 1,07 miliarde de dolari.

Salon de frumusețe Guerlain și coniac în penthouse

Accor se află sub presiunea acționarilor pentru a crește randamentele, în condițiile în care afacerea sa tradițională, care include lanțuri hoteliere precum Ibis și Novotel, a stagnat de mai mulți ani.

Pentru LVMH, un uriaș conglomerat de lux, cu vânzări de peste 10 ori mai mari decât cele ale Accor și cu resurse financiare importante pentru achiziții, această companie mixtă ar putea deveni un pilon-cheie pe măsură ce tendințele de consum se schimbă.

Primul iaht gigant Orient Express s-a bazat până acum pe mega-evenimente precum Festivalul de Film de la Cannes și cursa de Formula 1 de la Monaco, considerate oportunități ideale pentru clienții care vor să își afișeze statutul social.

„Dacă ai fost la Formula 1 la Monaco și vrei să te deplasezi dintr-un loc în altul, ai nevoie de ecusoane peste tot. Anumite persoane au anumite ecusoane”, a explicat Estelle Dinh, profesoară la școala de ospitalitate Glion din Elveția și consultant în industrie.

Pentru o croazieră de patru zile, prețurile pentru suitele de pe punte încep de la aproximativ 25.000 de euro. Vasul include numeroase branduri LVMH, de la un salon de frumusețe Guerlain până la sticle de coniac Hennessy expuse vizibil în cele mai scumpe suite penthouse.