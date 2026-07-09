Santorini se confruntă cu o scădere uriașă a numărului de turiști străini. Hotelierii acuză Trivago că denigrează insula

Apus de soare pe insula Santorini din Grecia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Insula grecească Santorini se confruntă cu un declin vizibil al numărului de turiști străini, potrivit datelor prezentate de președintele Asociației Hotelierilor din Santorini, Antonis Pagonis. În același timp, hotelierii au intrat într-un conflict deschis cu platforma de rezervări Trivago, pe care o acuză că afectează imaginea insulei printr-o campanie de promovare considerată înșelătoare.

Potrivit datelor prezentate de Asociația Hotelierilor, sosirile turiștilor din străinătate au scăzut cu 25% în luna mai și cu 20% în luna iunie, comparativ cu aceleași luni din 2024. Reprezentanții industriei hoteliere spun că diminuarea rezervărilor este chiar mai accentuată decât scăderea numărului de sosiri.

Comparația este făcută cu anul 2024, întrucât sezonul turistic din 2025 a fost puternic afectat de activitatea seismică din zonă și nu poate reprezenta un reper relevant pentru evoluția actuală.

Hotelierii acuză Trivago că denigrează Santorini

În paralel cu scăderea numărului de turiști, Asociația Hotelierilor din Santorini a condamnat public un videoclip promoțional publicat de Trivago pe conturile sale oficiale de pe rețelele sociale, potrivit presei locale.

Potrivit organizației, materialul promovează o destinație turistică alternativă prin prezentarea într-o lumină negativă a insulei Santorini și prin alterarea deliberată a imaginii acesteia.

Hotelierii susțin că imaginile folosite în videoclip nu reflectă realitatea și că există indicii potrivit cărora acestea ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

În opinia Asociației, utilizarea Santorini drept exemplu negativ de către o companie cu vizibilitate internațională reprezintă o practică de marketing inacceptabilă, care afectează atât reputația unuia dintre cele mai cunoscute destinații turistice din lume, cât și credibilitatea platformei.

„Promovarea turismului trebuie să se bazeze pe adevăr, autenticitate și respect. Degradarea imaginii unei destinații pentru a promova o alta nu reprezintă un marketing responsabil. O astfel de abordare creează impresii false, influențează percepția călătorilor și afectează încrederea în întregul sector turistic”, au transmis reprezentanții hotelierilor.

Ce solicită Asociația Hotelierilor din Santorini

În scrisoarea oficială adresată companiei Trivago, hotelierii cer:

retragerea imediată a videoclipului de pe toate platformele digitale;

refacerea publică a imaginii Santorini prin conținut corect și responsabil;

informarea clară a publicului dacă materialul a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale;

prezentarea unor scuze publice adresate insulei, locuitorilor, afacerilor locale și vizitatorilor.

Reprezentanții industriei avertizează că, în lipsa unor măsuri rapide din partea Trivago, vor convoca o adunare generală extraordinară pentru a decide toate demersurile necesare în vederea protejării imaginii destinației, inclusiv inițierea unor acțiuni legale în fața autorităților naționale și internaționale.

„Santorini nu poate deveni obiectul unei exploatări de imagine. Protejarea reputației sale este o responsabilitate instituțională și o obligație de etică profesională”, au transmis hotelierii.

Santorini rămâne una dintre cele mai importante destinații turistice ale Greciei și un pilon al economiei elene, iar reprezentanții sectorului susțin că încrederea câștigată în rândul a milioane de turiști de-a lungul anilor nu poate fi înlocuită de „narațiuni artificiale” sau de campanii de promovare bazate pe informații înșelătoare.