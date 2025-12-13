Stațiunea din Elveția unde schiezi complet gratuit. Opt kilometri de pârtii la dispoziția turiștilor

Accesul pe pârtie este gratuit în fiecare zi de funcționare. Foto: Getty Images

Schiatul în Elveția a devenit un adevărat lux în ultimii ani. Cu toate acestea, o mică afacere din cantonul Valais a ales să meargă împotriva curentului. Acolo, o cartelă de o zi costă… zero franci. În spatele acestui proiect inedit se află însă un om care și-a făcut demult averea.

„Deviza «toată lumea schiază» va dispărea în Elveția”, declara în toamna lui 2024 expertul în turism Jürg Stettler pentru Blick. Motivul, bineînțeles, este reprezentant de costuri. Tot mai puțini își permit acest sport de iarnă ținând cont de faptul că prețurile abonamentelor cresc constant de ani buni.

Tocmai de aceea, micuța stațiune Télégiettes, situată deasupra orașului Monthey, iese și mai mult în evidență. Accesul pe pârtie este gratuit în fiecare zi de funcționare. Între 1300 și 1800 de metri altitudine, vizitatorii au la dispoziție opt kilometri de pârtii, trasee pentru snowshoeing și o pistă de schi fond.

Iar presa internațională i-a remarcat imediat originalitatea. Publicația germană Die Zeit l-a numit pe proprietarul stațiunii, Alain Bosco, „Robin Hood al pârtiilor”, iar revista Süddeutsche Zeitung a declarat Télégiettes drept „cea mai ieftină stațiune de schi din lume”.

Două persoane la conducere

Alain Bosco a învățat să schieze chiar aici, în anii ’70. Cu două decenii în urmă a ales să cumpere instalațiile, care la acel moment se aflau în faliment, și le-a modernizat. Acum, conduce stațiunea împreună cu prietenul său, David Monod. „Facem aproape totul singuri”, spune el. În sezon, câțiva voluntari din Monthey vin să ajute.

Ținând cont că echipa este foarte mică, Télégiettes funcționează doar două weekenduri pe lună, din decembrie până în aprilie. Bosco se ocupă personal de toate pregătirile: securizarea pârtiilor, deszăpezire, verificarea echipamentelor anti-avalanșă și punerea în funcțiune a instalațiilor.

Schiul, mai scump decât golful

Acesta recunoaște că proiectul nu a adus niciodată profit. „Fac asta pentru că vreau ca schiul să rămână accesibil”, spune proprietarul. Glumește doar pe jumătate când afirmă că „astăzi, schiul e mai scump decât golful”.

Mai mult decât atât, Bosco își permite această pasiune. În 2009 acesta și-a vândut start-up-ul unui investitor suedez și, de atunci, activează în imobiliare. Petrece câteva luni pe an în Sardinia, unde închiriază vile, și deține mai multe proprietăți și în Elveția.

Peste jumătate de milion investit

Costurile anuale pentru întreținerea pârtiei depășesc 60.000 de franci. Jumătate este plătită de Bosco din fonduri proprii, iar restul provine din donații și ajutor local. În total, peste 500.000 de franci au fost investiți în acest proiect în ultimele două decenii. Însă nicio altă stațiune din Elveția nu oferă acces complet gratuit la pârtii.

Sunt unele care testează forme de gratuitate parțială, cum este programul prin care adolescenții sub 16 ani schiază gratuit sâmbăta în Aletsch Arena sau ofertele pentru familii din zona Jungfrau. Dar gratuitate totală? Doar la Télégiettes.