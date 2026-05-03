Topul celor mai frumoase plaje din lume: Locul 2 se află chiar în Europa

2 minute de citit Publicat la 07:00 03 Mai 2026 Modificat la 08:01 03 Mai 2026

Plaja Fteri, Kefalonia, se află pe locul 2 în top. Foto: Getty Images

Destinații cu nisip fin din Grecia, Spania, Portugalia, Italia, Franța și chiar Irlanda au reușit să intre anul acesta în clasamentul celor mai bune 50 de plaje din lume.

Pentru mulți dintre noi, nu există senzație mai plăcută decât nisipul sub picioare, sarea în păr și mirosul loțiunii de protecție solară pe piele. Deși orice pasionat de soare va găsi ceva de iubit la orice plajă, există locuri în lume care pur și simplu îți taie respirația datorită apei de un albastru ireal și apusurilor senzaționale.

Echipa de la „The World’s Best 50 Beaches” a căutat exact aceste locuri în ultimii ani, iar în cel mai recent clasament, plaja Entalula din Filipine a fost desemnată destinația numărul unu. Situată pe insula Palawan, plaja este accesibilă doar cu barca, ceea ce înseamnă că nu este niciodată sufocată de turiști, lăsând vizitatorii să se bucure în liniște de stâncile de calcar și apele cristaline.

Din cele 50 de plaje selectate la nivel mondial, 11 sunt din Europa, incluzând destinații precum Grecia, Spania, Portugalia, Italia, Franța și, surprinzător, Irlanda.

Cele mai bune plaje din Europa în 2026

La o distanță foarte mică de primul loc, pe poziția a doua, se află plaja Fteri din Grecia. Situată în Kefalonia, cea mai mare dintre Insulele Ionice, plaja este ascunsă într-un golf izolat, unde poți ajunge doar cu barca sau printr-o drumeție destul de abruptă.

Potrivit echipei care a realizat topul, „frumusețea neatinsă și atmosfera liniștită de pe plaja Fteri o transformă într-un adevărat refugiu pentru cei care caută pace și o conexiune profundă cu natura”.

Deși o singură plajă europeană a prins top 10, următoarea pe listă este Cala Macarella din insula Menorca (Baleare, Spania), care a ocupat locul 12. Datorită golfului său în formă de potcoavă, apele de aici sunt relativ calme tot anul, ceea ce a contribuit mult la popularitatea sa.

Imediat după ea urmează Cala Dei Gabbiani din Sardinia, Italia, situată pe locul 18. Malul acoperit cu pietricele albe face ca apa să fie de o claritate incredibilă, în timp ce stâncile de calcar îi oferă un aspect de vedere poștală.

Plaja Kaputaş din Turcia este, cu siguranță, una dintre cele mai spectaculoase din Europa, fiind situată la baza unui canion și având ape de un albastru electric. Ocupând locul 29 în topul general, plaja aflată între Kaş și Kalkan, în sud-vestul Turciei, a fost aleasă pentru peisajul său dramatic.

Topul celor mai bune cinci plaje din Europa este închis de o altă intrare din Grecia: Porto Katsiki. Este una dintre cele mai faimoase plaje din Lefkada, iar turiștii vin aici special pentru stâncile impunătoare și apa de un albastru aprins.

Lista completă a celor mai bune plaje europene:

Plaja Fteri, Kefalonia, Grecia (locul 2)

Cala Macarella, Menorca, Spania (locul 12)

Cala Dei Gabbiani, Sardinia, Italia (locul 18)

Plaja Kaputas, Coasta Turcoaz, Turcia (locul 29)

Porto Katsiki, Lefkada, Grecia (locul 34)

Santa Giulia, Corsica, Franța (locul 35)

Playa Cofete, Fuerteventura, Spania (locul 39)

Praia Da Falésia, Algarve, Portugalia (locul 43)

Porto Timoni, Corfu, Grecia (locul 46)

La Pelosa, Sardinia, Italia (locul 48)

Plaja Keem, County Mayo, Irlanda (locul 50)

Cum se decide care sunt cele mai bune plaje din lume

Clasamentul „World’s 50 Best Beaches” este stabilit pe baza nominalizărilor și voturilor a peste 1.000 de profesioniști din industrie, inclusiv scriitori de călătorii, influenceri și agenți de turism.

Fiecare plajă inclusă în top este evaluată în funcție de mai multe criterii: cât de unic este peisajul din jur, șansele de a întâlni fauna sălbatică, cât de liniștită este apa pentru înot sau relaxare și probabilitatea de a avea o zi de plajă perfectă. De asemenea, echipa caută plaje cât mai naturale și acordă o atenție deosebită nivelului de aglomerație din destinația respectivă.