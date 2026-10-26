Traseul ecoturistic Via Danubiana a fost extins cu 145 de km: Cum arată și ce pot vizita turiștii care merg în drumeție pe lângă Dunăre

Via Danubiana este un traseu ecoturistic care parcurge sectorul românesc al Dunării. Sursa foto: Asociația Mai Mult Verde via Facebook

Traseul ecoturistic Via Danubiana a fost extins cu 145 de kilometri în judeţul Călăraşi, unde au fost identificate peste 44 de obiective naturale, istorice şi culturale, potrivit unui comunicat al Asociaţiei MaiMultVerde, citat de Agerpres.

„Călăraşi este al treilea judeţ traversat de Via Danubiana, pe o lungime de 145 km, între localităţile Căscioarele, în vest, şi Borcea, în est”, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, noul segment pune în valoare patrimoniul natural şi cultural al comunităţilor dunărene.

„După marcarea a 72 km în judeţul Giurgiu, începând din 2024, şi a altor 110 km în judeţul Teleorman, finalizaţi în primăvara anului 2026, Via Danubiana se extinde în judeţul Călăraşi.

Noul segment aduce în atenţia vizitatorilor peisaje dunărene, arii naturale protejate, situri arheologice, muzee, monumente istorice şi comunităţi care păstrează tradiţii şi obiceiuri locale.

Peste 44 de obiective naturale, istorice şi culturale au fost identificate şi documentate în cadrul proiectului. Informaţiile sunt reunite în Ghidul Călătorului Via Danubiana în judeţul Călăraşi, alături de hărţi, recomandări pentru vizitatori şi informaţii utile despre cazare, gastronomie şi servicii locale.”, precizează sursa citată.

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„Via Danubiana înseamnă o Dunăre mai bine cunoscută, un traseu care pune în valoare locurile şi oamenii de pe mal”

Preşedintele Asociaţiei MaiMultVerde, Doru Mitrana, a subliniat importanţa proiectului pentru protejarea Dunării.

„Dunărea este una dintre cele mai importante resurse naturale ale ţării, dar şi un ecosistem vulnerabil, care are nevoie de grijă. Pentru noi, Via Danubiana înseamnă o Dunăre mai bine cunoscută şi mai bine protejată, un traseu care pune în valoare locurile şi oamenii de pe mal şi, pe termen lung, o oportunitate pentru comunitate. Prin Călăraşi, am făcut un pas important în acest proces”, a declarat Doru Mitrana, citat în comunicat.

Reprezentanţii asociaţiei au evidenţiat şi potenţialul economic al ecoturismului pentru comunităţile riverane.

„Fluviul are, în acelaşi timp, un potenţial remarcabil, încă prea puţin valorificat la noi, în timp ce în alte ţări din bazinul Dunării malurile lui sunt destinaţii cunoscute pentru drumeţie şi cicloturism. Via Danubiana propune un turism lent, non-invaziv, pe drumuri deja existente, marcate discret. Pe termen lung, miza este şi una economică: ecoturismul poate deveni, pas cu pas, o sursă de oportunităţi pentru comunităţile de pe mal, de la ghidaj, cazare şi mese până la produse locale şi meşteşuguri. Este un proces gradual, construit împreună cu localnicii”, se menţionează în comunicat.

Extinderea traseului în judeţul Călăraşi a fost marcată prin două evenimente, organizate pe 20 şi 24 octombrie, la care au participat în total 70 de persoane, între care membri ai comunităţii locale, jurnalişti, influenceri şi reprezentanţi ai autorităţilor.

În cadrul evenimentelor au fost inaugurate două borne Via Danubiana, la Chirnogi şi în municipiul Călăraşi, şi au fost organizate tururi ghidate pentru descoperirea biodiversităţii şi patrimoniului local.

Totodată, la Centrul Cultural Poşta Veche din Călăraşi a fost inaugurată o expoziţie de fotografie dedicată traseului, care poate fi vizitată până pe 7 noiembrie 2026.

Via Danubiana este o iniţiativă a Asociaţiei MaiMultVerde, care vizează amenajarea unui traseu ecoturistic de 1.075 de kilometri de-a lungul Dunării, de la Baziaş la Sulina, prin cele 12 judeţe riverane. În prezent, traseul traversează judeţele Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi, pe o lungime totală de 327 de kilometri.