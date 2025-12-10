Un italian a vrut să ajungă la Târgul de Crăciun din Craiova, dar s-a trezit în centrul vechi din Cracovia. Reacția lui a ajuns virală

1 minut de citit Publicat la 12:56 10 Dec 2025 Modificat la 12:56 10 Dec 2025

Un turist italian a vrut la târgul de Crăciun din Craiova dar a ajuns în Craiova. Sursa foto: Brandonazzo via TikTok

Un tânăr din Italia a devenit viral pe reţelele sociale după ce a povestit cum, din dorinţa de a merge la Târgul de Crăciun din Craiova, a aterizat, dintr-o simplă neatenţie, la Cracovia, în Polonia.

Italianul, care călătorește sub pseudonimul „Brandon”, a rămas fermecat de imaginile cu luminile, decorațiunile și atmosfera feerică din Craiova.

În dorinţa de a-și rezerva zborul, a tastat rapid „Cra…” într-o platformă de bilete — dar a ales, fără să observe, „Cracovia” în loc de „Craiova”.

Abia după ce avionul a aterizat şi s-a trezit în centrul istoric al Cracoviei, cu străzi luminate şi tarabe de târg, şi-a dat seama de eroare.

În loc să se supere, tânărul a reacţionat cu umor: „Am greșit, dar e frumos și în Polonia!”, a spus el într-un clip devenit viral, filmat în centrul vechi al Cracoviei, printre lumini de Crăciun și tarabe cu vin fiert.

Videoclipul său de pe reţeaua socială a strâns sute de comentarii — atât din Italia, cât şi din România. Mulţi au glumit pe seama confuziei, iar alţii l-au încurajat să vină oricum la noi în țară: „Acum trebuie să mergi și la Craiova, hai, e superb!” i-a scris cineva.

În video apare şi o descriere în italiană: „Mercatini di Natale? Stai attento a non fare come me ??? (trad. — „Târguri de Crăciun? Fii atent să nu faci ca mine” ).

„Păcat, Craiova era mult mai frumoasă!”, a comentat cineva la postarea italianului.