Sania lui Moș Crăciun de la Craiova. Care e programul în 2025. Alte activități și evenimente la Târgul de Crăciun

1 minut de citit Publicat la 07:30 10 Dec 2025 Modificat la 07:30 10 Dec 2025

Sania lui Moș Crăciun de la Târgul de Crăciun Craiova 2025. Sursa foto: Facebook/ Târgul de Crăciun Craiova

Ediția din 2025 a Târgului de Crăciun Craiova a readus magia sărbătorilor în centrul orașului: cu sania zburătoare a Moș Crăciun, zăpadă artificială, spectacole pentru copii și o mulțime de zone tematice. Programul târgului și al saniei a fost anunțat, iar vizitatorii sunt invitați să descopere atmosfera de poveste într-un decor festiv de iarnă.

Programul Saniei lui Moș Crăciun de la Craiova în 2025

Sania zburătoare va survola centrul orașului în fiecare seară, în intervalul 18:30–19:00.

Târgul de Crăciun Craiova 2025 este deschis zilnic după următorul program:

Luni–Joi: 12:00 – 22:00

Vineri: 12:00 – 23:00

Sâmbătă – Duminică: 10:00 (sau 11:00) – 23:00

La apariția saniei, în fiecare seară va avea loc şi un moment de „ninsoare” artificială care completează spectacolul vizual.

Alte atracții la Târgul de Crăciun de la Craiova și programul lor

Ediția 2025 a târgului include o varietate de activități și zone tematice menite să transforme Craiova într-un orășel de poveste: Patinoar, carusele, trenuleț de Crăciun și o zonă numită “Țara lui Moș Crăciun”, special destinată copiilor.

Spectacole de balet pe gheață, cu tema “Spărgătorul de nuci”, ce au loc în weekenduri.

Food-truck-urile și căsuțele artizanale oferă produse de sezon: vin fiert, dulciuri, decorațiuni, suveniruri, articole de iarnă.

Zeci de căsuțe tematice și un decor impresionant cu peste două milioane de luminițe, un brad uriaș și o amenajare specială în mai multe piețe și zone centrale.

Realitate virtuală și proiecții 3D – unele zone propun experiențe interactive pentru vizitatori, ideal pentru familii și copii.

Muzeele craiovene, precum Muzeul Olteniei, și-au extins programul, oferind expoziții diverse, inclusiv dedicate sărbătorilor de iarnă și tradițiilor locale, cu bilete unice pentru acces la mai multe secții.