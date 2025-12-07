Craiova, orașul surpriză de pe harta târgurilor de Crăciun din Europa în 2025. Ce spun vizitatorii străini vs. turiștii români

Orașul Craiova a reușit să ajungă în atenția Europei prin Târgul de Crăciun 2025. Sursa foto: Agerpres Foto

Craiova, orașul din sudul României cunoscut mai mult pentru istoria industrială, universitară și fotbalistică, a reușit să ajungă în atenția Europei prin Târgul de Crăciun 2025, care a fost premiat la nivel european și promovat intens în presa internațională, transmite Agerpres.

Timp de aproape două luni (din 14 noiembrie până pe 5 ianuarie), centrul orașului este transformat, după un scenariu de poveste, într-un decor feeric, cu lumini spectaculoase, instalații tematice și zone pentru toate vârstele. Tema ediției din acest an este ''Spărgătorul de Nuci'' de la care a pornit amenajarea Pieței Mihai Viteazul, a English Park, a Pieței William Shakespeare și a străzilor adiacente cu zeci de mii de lumini, o roată panoramică, patinoar, case tematice și zone pentru fotografii. Sectoarele tematice - ''Candy Land'', ''Țara lui Moș Crăciun'', ''Crăciun Tradițional'', ''Street Food de Crăciun'', ''Țara Jucăriilor'' - au fost gândite pentru experiențe diverse.

În fiecare seară, în Târgul de Crăciun din Craiova sunt mii de vizitatori din toate zonele țările, dar și din străinătate, ediția din acest an remarcându-se printr-o prezență masivă a turiștilor bulgari, dar și a celor din Serbia, Grecia sau Europa Centrală, hotelurile raportând graduri de ocupare de peste 90% în weekenduri.

Ce spun turiștii străini care au vizitat Târgul de Crăciun Craiova 2025 de Sfântul Nicolae

În seara de 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, deși afară burnița și era umezeală, în târgul de Crăciun din Craiova erau sute de turiști din Bulgaria, veniți fie în grupuri organizate de agenții de turism, fie individual, în special cei tineri.

„Suntem din Bulgaria, am venit prin agenție cu grupul. Este foarte frumos, foarte multă lumină, muzică, vin fiert, mâncare. Ne plimbăm, ne bucurăm de atmosferă, vedem orașul. Am fost și la muzee. Ne place mult”, a spus un turist din Bulgaria.

Un cuplu de tineri tot din Bulgaria dorea să-și facă o fotografie reușită lângă decorațiunile spectaculoase. „E mult mai frumos decât ne așteptam. Decorurile sunt impresionante, este un târg mare, modern și foarte instagramabil. Ne place foarte mult, merită drumul”, a spus tânăra.

Vizitatorii internaționali apreciază în special decorurile, atmosfera luminoasă, diversitatea activităților și diversitatea culinară. Iluminatul, decorațiunile și spectacolele au atras vizitatori internaționali, generând venituri semnificative atât pentru comercianți, cât și pentru bugetul local.

„Îmi plac târgurile de Crăciun, în fiecare an văd cel puțin două-trei târguri din Europa și caut locuri noi, iar Craiova este un loc nou. Decorurile și instalațiile creează o atmosferă europeană, deși contextul arhitectural este specific Craiovei, cu biserici ortodoxe, clădiri neobizantine și străzi moderne, fără catedrale gotice sau arhitectură medievală occidentală. Această diferență arhitecturală este un element distinctiv față de târgurile tradiționale din Europa de Vest. Dar îmi place, este un târg mare, cu mulți comercianți și cu multă lume”, a spus un alt tânăr din Bulgaria.

Târgul de Crăciun este și un spațiu social, unde familii, tineri și prieteni se adună pentru promenadă, întâlniri și recreere, în special în weekend când sunt organizate spectacole de muzică și colinde și sunt pregătite diverse ateliere pentru copii. Târgul include spectacole de balet inspirate din Spărgătorul de Nuci, dansuri tematice, concerte de colinde, ateliere interactive pentru copii și spectacole stradale. Muzeele craiovene, precum Muzeul Olteniei, și-au extins programul, oferind expoziții diverse, inclusiv dedicate sărbătorilor de iarnă și tradițiilor locale, cu bilete unice pentru acces la mai multe secții.

Ce spun turiștii români: „Unele prețuri sunt cam exagerate”

Turiștii din România care ajuns în târg apreciază luminile, decorațiunile și amenajarea căsuțelor comercianților, deși unii spun că prețurile sunt prea mari.

„E foarte frumos. Multe luminițe, multe decoruri. Suntem trei familii de prieteni, am venit împreună, fiindcă toată lumea vorbește de târgul de la Craiova. Ne place, e foarte frumos, deși e ploaia asta mocănească și am înghețat că ne plimbăm de câteva ore, iar unele prețuri sunt cam exagerate”, a spus un bărbat din Ploiești.

Autoritățile susțin că târgul creează locuri de muncă sezoniere, susține comercianții locali, stimulează industria hotelieră și contribuie la dezvoltarea turismului de iarnă. Pe de altă parte, luminile, muzica, mirosul specific sărbătorilor creează o atmosferă cu impact emoțional pozitiv în rândul vizitatorilor, stimulând comportamentele prosociale.

Deși există și voci critice ale Târgului de Crăciun din Craiova care susțin că acesta este un produs „de imagine”, un „Târg Strasbourg de Temu” care are o construcție vizuală spectaculoasă, dar lipsită de tradiție istorică și autenticitate profundă, mulți vizitatori apreciază atmosfera, feeria luminilor și frumusețea decorurilor.

Ce spun cei care critică Târgul de Crăciun Craiova din 2025

Criticile aduse târgului includ așteptări exagerate prin promovare („cel mai frumos târg din Europa”), care pot dezamăgi vizitatorii, prețuri mari la mâncare și suveniruri, percepute ca disproporționate față de calitate, comercializare excesivă - unele standuri au produse standard, nu meșteșug autentic, supraaglomerare și logistică imperfectă în weekenduri, precum și prioritățile publice discutabile: unii consideră că fondurile ar putea fi investite în infrastructură, utilități sau servicii publice.

Cu toate acestea, Târgul de Crăciun din Craiova este un târg modern, vizual și turistic, un succes european în promovare și spectaculozitate. Fără a avea o tradiție în organizarea târgurilor de Crăciun, Primăria Craiova a reușit totuși să transforme un oraș regional într-o destinație europeană de iarnă care merită vizitată.