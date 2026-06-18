Unde plecăm în vara lui 2026? Destinațiile care au detronat vacanțele exotice. „Vedetele” sunt aproape de România

2 minute de citit Publicat la 23:39 18 Iun 2026 Modificat la 23:56 18 Iun 2026

Navagio Bay, Zakynthos, Grecia. Foto: Getty Images

Noile date arată că sudul Europei este regiunea care atrage cei mai mulți turiști în această vară. Oamenii caută locuri care par mai apropiate, mai familiare și mai ușor de ajuns, mai ales că sunt probleme în aviație și situația geopolitică este incertă.

Sudul Europei va fi vedeta acestei veri, scrie Euronews. Grecia, Spania și Italia au cele mai mari creșteri, pentru că turiștii vor destinații „mai aproape de casă”.

Conform unei analize realizate de The Data Appeal Company/Almaviva Group, sudul Europei va atrage 11,71% din toate căutările pentru vacanțe la nivel global în perioada iunie-august 2026. Este o creștere de 2,47 puncte procentuale față de anul trecut. Studiul se bazează pe indexul lor care monitorizează cum caută oamenii zboruri pe internet.

Succesul regiunii mediteraneene vine într-o perioadă în care turiștii își schimbă planurile din cauza tensiunilor geopolitice, a zborurilor anulate sau schimbate și a costurilor tot mai mari pentru companiile aeriene.

Deși Asia atrage în continuare cei mai mulți turiști per total, tensiunile din Orientul Mijlociu îi fac pe mulți vacanțieri să se îndrepte spre locuri unde se ajunge mai simplu.

Carlos Cendra, director de marketing la Data Appeal, explică: „Datele arată că, din cauza problemelor cu zborurile, a costurilor și a nesiguranței geopolitice, cererea pentru destinații îndepărtate se mută firesc către locuri care par mai aproape, mai familiare și mai accesibile”.

El spune că asta explică de ce sudul Europei este atât de căutat acum, dar și de ce destinațiile asiatice rămân solide, deși cererea generală pentru Asia de Est și de Vest a scăzut puțin.

În sudul Europei, Atena a crescut cel mai mult: a urcat cu 0,23 puncte procentuale, ajungând la 0,77% din cererea globală. Capitala Greciei e populară și pentru city-break-uri, și ca poartă de intrare spre insule.

Barcelona rămâne cea mai căutată destinație din regiune (1,01% din total), dar și Madrid, Roma sau Milano au crescut. Experții spun că totul se datorează zborurilor multe și faptului că toată lumea vrea vacanțe la plajă în Mediterana.

Cerere mare pentru America de Nord

America de Nord are și ea o vară plină. Cererea a crescut cu 1,01 puncte procentuale, ajungând la 8,36% la nivel global.

Analiștii dau vina pe Cupa Mondială FIFA. Orașe ca New York, Los Angeles, Miami și Orlando atrag mult interes, la fel și destinațiile din Canada, precum Vancouver și Calgary.

Asia continuă să domine topul. Asia de Est are 14,41% din cererea globală, iar Asia de Sud-Est 13,58%. Asta înseamnă că unul din patru turiști va alege aceste regiuni în vara lui 2026.

Totuși, Asia de Est a scăzut față de vara lui 2025. Asia de Vest a avut cea mai mare cădere, pierzând 2,69 puncte procentuale. Cu toate astea, Turcia, Ciprul și Georgia atrag în continuare turiști din regiune.

Asia de Sud-Est stă bine și e în creștere ușoară. Bali este lider, cu 1,38% din căutări, urmat de Manila și Jakarta. Vietnam, Thailanda și Filipine cresc și ele.

Datele mai arată că turiștii se reorientează. America Latină și Caraibe au crescut puternic, mai ales Peru, Brazilia și Mexic. Africa a avut o creștere mică.

În același timp, nordul Europei profită de trendul „coolcation” (vacanțe răcoroase). Regiunea are 5,96% din cererea globală. Londra, Edinburgh, Dublin, Copenhaga și Islanda sunt la mare căutare pentru că turiștii vor să scape de canicula din Mediterana.