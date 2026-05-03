Vacanță cu restricții în Spania: De ce s-ar putea să găsești terasele închise în această vară

2 minute de citit Publicat la 10:00 03 Mai 2026 Modificat la 10:03 03 Mai 2026

Terasele spaniole s-ar putea închide în timpul căldurii extreme. Foto: Getty Images

Relaxarea pe terasa unui restaurant sau bar este unul dintre cele mai populare obiceiuri de vară în Spania, însă anul acesta lucrurile s-ar putea schimba. Cum autoritățile încearcă să gestioneze temperaturile record, localurile ar putea fi obligate să suspende serviciul la exterior în orele de vârf, scrie Euronews.

Deoarece temperaturile extreme, inundațiile și alte fenomene meteo afectează tot mai mult viața de zi cu zi, o actualizare recentă a legislației muncii pentru sectorul ospitalității din Spania a pus clima în centrul atenției.

O modificare cheie introduce măsuri de siguranță pentru lucrători în caz de caniculă, inundații sau ninsori abundente. Noile reguli intră în vigoare atunci când Agenția Națională de Meteorologie (AEMET) emite coduri portocalii sau roșii.

În caz de căldură extremă, restaurantele, barurile și cafenelele sunt obligate să reducă activitatea la exterior sau chiar să închidă terasele dacă nu dispun de sisteme adecvate de umbrire sau răcire.

Acordul subliniază că închiderea este o măsură de ultim resort. În primă fază, afacerile sunt încurajate să adapteze turele de lucru, să modifice programul și să asigure angajaților mai multă apă și pauze de odihnă. Localurile care nu respectă noile norme riscă amenzi uriașe, care pot depăși 50.000 de euro în cazurile cele mai grave.

Ce se schimbă pentruu turiști

Pentru cei care vizitează Spania în această vară, noile reguli înseamnă, cel mai probabil, o schimbare a tabieturilor de vacanță.

Când termometrele se apropie de 40°C, o băutură rece la o terasă umbrită poate părea ideea perfectă, însă condițiile sunt epuizante pentru chelnerii care stau ore în șir în picioare, cărând tăvi și curățând mese. În timpul alertelor meteo, turiștii s-ar putea trezi că serviciul pe terasă este suspendat în orele amiezii, deși spațiile interioare rămân deschise.

Dacă vrei neapărat să mănânci în aer liber, ar fi bine să păstrezi cina pentru orele serii, când este foarte probabil ca terasele să se redeschidă.

Modificarea rutinei zilnice te va ajuta, de altfel, și pe tine. Vara trecută, temperaturile au atins 45°C în unele părți ale țării, condiții care pot fi extrem de periculoase pentru sănătate.

Guvernul spaniol lucrează deja la crearea unei rețele naționale de „adăposturi climatice”, unde oamenii se pot refugia din calea arșiței.

„Secetele devastatoare și valurile de căldură nu mai sunt excepții”, a declarat premierul Pedro Sánchez în cadrul unei conferințe de presă. „În unele veri nu ne mai confruntăm cu valuri separate, ci cu o singură caniculă lungă, din iunie până în august. Aceasta este noua normalitate”.