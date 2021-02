Trupa Daft Punk s-a despărțit, după 28 de ani de activitate

Cei doi membri au făcut anunțul într-un videoclip, intitulat Epilogue. În clip, muzicienii Thomas Bangalter și Guy-Manuel de Homem-Christo, îmbrăcați în cunoscutele lor costume de robot, își iau rămas bun în deșert, înainte ca unul dintre ei să se autodistrugă.

Format la Paris în 1993, grupul a adus scena house underground franceză în topuri, cu hituri precum One More Time, Da Funk și Around The World.Albumul lor de debut, Homework, este considerat un reper în muzica de dans. Au obținut un succes mondial în 2013 cu single-ul retro-disco Get Lucky, cu Pharrell Williams și Nile Rodgers.

Piesa a fost preluată din cel mai recent album al lor, Random Access Memories, care a câștigat un Grammy pentru albumul anului în 2014.

Despărțirea a stârnit o furtună pe Twitter

De atunci, trupa s-a retras într-o oarecare măsură, deși a colaborat cu starul R&B The Weeknd la două piese, Starboy și I Feel It Coming, în 2016. Muzicienii erau rar văzuți în public fără căștile de roboți și foloseau voci procesate, computerizate, în mai toate hiturile lor. Bangalter și de Homem-Christo s-au întâlnit la școală, în Paris, și au început să facă muzică. Inițial numit Darlin', formația, în formulă de trio atunci, a lansat în 1993 câteva melodii garage rock pe un album în Marea Britanie, Shimmies In Super 8.

Ulterior au abandonat rockul pentru muzica de dans.

Despărțirea a stârnit o furtună pe Twitter, cu 27 de mesaje pe secundă postate după apariția anunțului.

