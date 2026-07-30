Un american și-a luat bilet la loto cu 5 dolari și tocmai a câștigat 800 de milioane: Numerele norocoase și cum se joacă Mega Millions

3 minute de citit Publicat la 08:35 30 Iul 2026 Modificat la 08:35 30 Iul 2026

Un bilet la loterie așezat pe bancnote de dolari americani. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un jucător norocos la loterie din Florida a câștigat în cele din urmă uriașul jackpot Mega Millions în valoare de 800 de milioane de dolari, după ce premiul a rămas nerevendicat timp de peste patru luni.

Potrivit site-ului oficial Mega Millions, biletul câștigător a fost vândut în Florida pentru extragerea de marți, 28 iulie. Jackpotul avea și opțiunea de plată în numerar, în valoare de 344,2 milioane de dolari, și reprezintă al treilea mare premiu Mega Millions câștigat în acest an. De asemenea, acesta ocupă locul al zecelea în clasamentul celor mai mari jackpoturi din istoria loteriei.

Conform USA Today, câștigătorul are acum două opțiuni pentru a încasa premiul: poate primi întreaga sumă disponibilă în numerar printr-o singură plată sau poate alege varianta de plată în rate (anuitate), care oferă o plată inițială imediată, urmată de tranșe anuale ce cresc cu 5% în fiecare an.

Au fost anunțate numerele câștigătoare Mega Millions

Numerele extrase la tragerea de marți au fost:

34 – 48 – 49 – 59 – 70

Mega Ball: 12

Jackpotul crescuse constant de la precedentul mare câștig Mega Millions, înregistrat de Ziua Sfântului Patrick, în luna martie, când un jucător din statul Ohio a câștigat 60 de milioane de dolari.

De atunci au avut loc 38 de extrageri consecutive fără niciun câștigător al marelui premiu.

Alți câștigători Mega Millions

În timp ce un bilet din Florida a adus marele premiu de 800 de milioane de dolari, alți doi jucători au câștigat premii importante după ce au ghicit toate cele cinci numere albe.

Un jucător din statul New York a câștigat premiul Match 5 în valoare de 3 milioane de dolari.

Un alt câștigător din Illinois a obținut premiul Match 5 de 5 milioane de dolari.

Următorul jackpot Mega Millions revine la 50 de milioane de dolari

După câștigarea premiului de 800 de milioane de dolari, jackpotul Mega Millions a fost resetat la 50 de milioane de dolari.

Următoarea extragere este programată pentru vineri, 31 iulie, la ora 23:00 (ET).

Top 10 cele mai mari jackpoturi Mega Millions

1,602 miliarde de dolari — 8 august 2023, Florida 1,537 miliarde de dolari — 23 octombrie 2018, Carolina de Sud 1,348 miliarde de dolari — 13 ianuarie 2023, Maine 1,337 miliarde de dolari — 29 iulie 2022, Illinois 1,269 miliarde de dolari — 27 decembrie 2024, California 1,128 miliarde de dolari — 26 martie 2024, New Jersey 1,05 miliarde de dolari — 22 ianuarie 2021, Michigan 983 de milioane de dolari — 14 noiembrie 2025, Georgia 810 milioane de dolari — 10 septembrie 2024, Texas 800 de milioane de dolari — 28 iulie 2026, Florida

Ce este Mega Millions?

Mega Millions este un joc de loterie organizat în 45 de state americane, precum și în Washington D.C. și în Insulele Virgine Americane.

Fiecare bilet costă 5 dolari, iar jucătorii aleg cinci numere între 1 și 70, plus un număr Mega Ball între 1 și 24. Participanții își pot selecta singuri numerele sau pot folosi opțiunea Quick Pick/Easy Pick, prin care acestea sunt generate aleatoriu.

Pentru a câștiga jackpotul, trebuie ghicite toate cele șase numere extrase. Dacă există mai mulți câștigători la aceeași extragere, premiul este împărțit între aceștia.

Cât timp are la dispoziție un câștigător pentru a revendica premiul?

Termenul-limită pentru revendicarea premiilor Mega Millions diferă în funcție de statul în care a fost cumpărat biletul.

În general, câștigătorii au la dispoziție între 90 de zile și un an de la data extragerii pentru a-și revendica premiul.

Oficialii loteriei recomandă verificarea regulilor specifice ale loteriei din statul în care a fost achiziționat biletul.

Cum se joacă Mega Millions

Biletele Mega Millions pot fi cumpărate de la comercianți autorizați, inclusiv din magazine de proximitate, benzinării și supermarketuri. În unele state americane, acestea pot fi achiziționate și online.

După cumpărarea biletului, jucătorii aleg cinci numere albe și un număr Mega Ball. Cei care nu doresc să își aleagă singuri combinația pot opta pentru varianta Quick Pick sau Easy Pick.

Biletele Mega Millions includ acum în mod automat o funcție de multiplicare a premiilor, care poate majora câștigurile ce nu sunt jackpot de două, trei, patru, cinci sau chiar zece ori. În trecut, jucătorii trebuiau să plătească suplimentar pentru a adăuga opțiunea Megaplier.