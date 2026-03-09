Un cuplu fără nicio experiență în construcții și-a făcut o casă de la zero cu ajutorul ChatGPT, în Olanda. Au, totuși, un sfat prețios

3 minute de citit Publicat la 11:55 09 Mar 2026 Modificat la 11:55 09 Mar 2026

Simone Solazzo (foto) și Anne Leijdekkers au apelat la ChatGPT pentru planificare, calcule și organizarea lucrărilor FOTO: Instagram/ Anne Leijdekkers

Un cuplu din Țările de Jos a reușit să își construiască propria casă folosind, în mare parte, inteligența artificială. Deși nu aveau deloc experiență în construcții, Simone Solazzo și Anne Leijdekkers au apelat la ChatGPT pentru planificare, calcule și organizarea lucrărilor. Experiența lor arată însă că, deși AI poate fi un instrument util, nu poate înlocui complet expertiza umană.

Simone Solazzo, în vârstă de 31 de ani, fost angajat într-o companie de tehnologie din Italia, și Anne Leijdekkers, 32 de ani, antreprenoare olandeză în domeniul artelor, și-au construit casa în 2025. Ulterior, au transportat-o în satul de locuințe mici Minitopia din Valkenswaard, Olanda, după cum au povestit chiar ei pentru Business Insider.

Fără experiență în construcții

Decizia de a construi o casă mică a fost luată la finalul anului 2024, într-un moment în care niciunul dintre ei nu avea experiență practică în domeniu.

„Simone nici măcar nu vopsise vreodată un perete”, povestește Anne. Cu toate acestea, apariția ChatGPT le-a dat curajul să înceapă proiectul.

În fiecare seară, cei doi îi adresau întrebări inteligenței artificiale despre aproape orice etapă a construcției. AI-ul i-a ajutat să înțeleagă procesul, însă au realizat rapid că nu pot conta exclusiv pe el.

Un stil de viață diferit

Pentru Anne, ideea de „tiny house” nu era nouă. Ea aflase despre acest tip de locuință de la un prieten arhitect, care își construise una cu aproximativ zece ani în urmă.

„Am visat mereu să trăiesc diferit. Nu m-am văzut niciodată locuind într-o casă olandeză tradițională”, spune ea.

În schimb, Simone nu era convins la început. Mutat în Olanda din Germania cu trei ani înainte, lucra în domeniul tehnologiei și avea un salariu bun. Totuși, ideea de a face un credit ipotecar și de a plăti o casă timp de două decenii nu i se părea atractivă.

Punctul de cotitură a venit după ce au vizitat o casă tiny scoasă la vânzare în Rotterdam. Locuința era spațioasă și luminoasă, iar Simone a realizat că acest tip de casă nu este neapărat foarte mic.

Cuplul a încercat să o cumpere, însă oferta lor nu a fost acceptată. Dezamăgirea s-a transformat însă într-o decizie radicală: să își construiască singuri propria locuință.

Rolul ChatGPT în construcție

După ce le-au prezentat ideea părinților, la finalul lui 2024, cei doi au petrecut primele luni din 2025 planificând proiectul. Un prieten arhitect i-a ajutat cu schițele și conceptele generale.

Construcția propriu-zisă a început în februarie 2025. În această etapă, ChatGPT a devenit o sursă constantă de informații și orientare.

„Îi puneam întrebări foarte specifice și îl foloseam pentru a analiza diferite scenarii, mai ales atunci când voiam să modificăm planul inițial”, explică Simone.

De asemenea, inteligența artificială i-a ajutat la partea de organizare. Construirea casei a necesitat achiziția a aproximativ 250 de produse și materiale diferite. ChatGPT a fost folosit pentru a calcula cantitățile necesare, pentru a stabili ordinea achizițiilor și pentru a gestiona împărțirea costurilor între cei doi.

Limitele inteligenței artificiale

Pe parcursul construcției, cuplul a descoperit însă și limitele tehnologiei. Uneori, ChatGPT oferea informații incorecte.

„Dacă nu avea un răspuns imediat, uneori spunea pur și simplu ceva fals”, afirmă Simone.

După ce au verificat unele răspunsuri cu prietenul lor arhitect, au realizat că o parte dintre recomandări erau greșite. Din acest motiv, au apelat și la ajutor uman pentru etapele mai complexe.

Tatăl lui Anne i-a ajutat la instalarea sistemelor de apă și electricitate, iar prietenul arhitect a oferit consultanță pentru elemente esențiale precum ventilația și izolația.

AI nu poate înlocui experiența

Cei doi sunt convinși că ar fi putut construi casa folosind doar ChatGPT, dar rezultatul nu ar fi fost la fel de bun.

„Probabil ar fi durat și mai mult. Sfaturile prietenului meu ne-au economisit mult timp”, spune Anne.

Simone este de aceeași părere. „Se poate face, dar atunci când construiești pentru prima dată o casă, este foarte important să ai pe cineva cu experiență care să îți ofere context și încredere”.

Experiența lor arată că inteligența artificială poate deveni un instrument util în proiecte complexe, însă rămâne doar un sprijin, nu un înlocuitor al expertizei umane.