Un curcubeu complet în formă de cerc, deasupra unui lac. Fotografia rară, premiată dintre alte 4.000 de imagini, a devenit virală

Un curcubeu complet, în formă de cerc, surprins deasupra unui lac din China a câștigat marele premiu la competiția „Fotografia de mediu a anului 2025”.

În ediția aniversară, a zecea, a prestigioasei competiții Weather Photographer of the Year, fotograful chinez Geshuang Chen, alături de Shuchang Dong, a câștigat marele premiu pentru o imagine spectaculoasă ce surprinde un curcubeu complet, perfect circular, deasupra lacului Lugu, în provincia Yunnan din China.

La competiția, organizată de Royal Meteorological Society, au participat peste 4.000 de fotografii din 84 de țări.

Juriul a selectat imaginea câștigătoare pentru capturarea unui fenomen meteorologic rar și pentru compoziția sa impecabilă. Concursul a fost deschis atât fotografilor amatori, cât și profesioniștilor din întreaga lume.

Locul al doilea în categoria principală a revenit fotografei Jadwiga Piasecka, din Marea Britanie, pentru o imagine impresionantă a unei furtuni deasupra coastei.

Pe locul al treilea s-a clasat Lukáš Gallo, din Republica Cehă, cu o fotografie a unor nori în formă de valuri, asemănători valurilor marine.

O noutate a ediției din acest an a fost introducerea premiului Climate Award, câștigat de Jonah Lange din Statele Unite, pentru o imagine dramatică a unei furtuni de praf în vestul Texasului.

„Ploua mărunt deasupra lacului Lugu. Am ridicat drona la o înălțime de 500 de metri, am trecut prin perdeaua de ploaie, cu obiectivul îndreptat în direcția opusă soarelui, și am surprins un curcubeu complet circular, un inel oferit de soare lacului”, a povestit Geshuang Chen, inginer și fotograf pasionat de astronomie.

Deși curcubeiele sunt un fenomen familiar, curcubeiele complete, circulare, sunt mult mai rare. De la nivelul solului, jumătatea inferioară a cercului este, de obicei, ascunsă sub orizont. Însă, privit de la mare altitudine, cu soarele în spate și ploaia în față, întregul cerc devine vizibil.

Cum fiecare privitor vede lumina sub un unghi ușor diferit, fiecare curcubeu este unic pentru persoana care îl observă. Acest fapt face fotografia lui Chen cu atât mai specială: nu doar o imagine rară a unui curcubeu complet, ci și un moment de aliniere perfectă, în care mica insulă din mijlocul lacului este încadrată exact în centrul cercului colorat.