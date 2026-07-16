Un italian tocmai a absolvit, la 82 de ani, liceul. Ce l-a făcut pe Giuseppe să reia studiile la pensie: Abandonase școala la majorat

1 minut de citit Publicat la 17:40 16 Iul 2026 Modificat la 17:40 16 Iul 2026

Pensionar care studiază din cărți. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat în vârstă de 82 de ani a absolvit liceul în oraşul portuar toscan Livorno din Italia, devenind unul dintre cei mai în vârstă italieni care au reuşit acest lucru, transmite joi agenţia de presă ANSA, potrivit Agerpres.

Giuseppe Macaione a declarat pentru un ziar local că şi-a îndeplinit un vis prin obţinerea diplomei de absolvire a liceului. El a povestit joi ziarului Il Tirreno că a absolvit specializarea inginerie electrică în cadrul cursurilor serale de la Institutul Tehnic Galilei, revenind la şcoală după mai bine de 60 de ani.

Macaione, născut în Sicilia, lângă Cefalu, a abandonat şcoala la 18 ani, a lucrat la căile ferate şi apoi la poştă timp de peste 30 de ani, iar la pensionare a decis să-şi reînvie pasiunea din tinereţe pentru ingineria electrică.

„Am început să studiez din nou, de plăcere”, a declarat bărbatul reticent, care nu a dorit să fie fotografiat.

„Am mers la cursurile serale alături de oameni mult mai tineri decât mine. M-am integrat printre ceilalţi elevi. A fost minunat”, a povestit el.

Anul trecut, octogenarul a fost nevoit să întrerupă cursurile pentru a fi alături de soţia sa bolnavă. Ulterior, însă, s-a reîntors la şcoală şi a finalizat cursurile cu durata de trei ani.

„Niciodată nu-i prea târziu să începi să studiezi”, a declarat Macaione.

El s-a pregătit acasă, cu ajutorul unui profesor de literatură, notează ANSA.

Directorul institutului tehnic, Antonio Manfredini, l-a descris drept „un exemplu concret care demonstrează că, atunci când există voinţă, nu este nicio limită de vârstă pentru atingerea unui obiectiv”.