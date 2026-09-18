Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”

Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat FOTO: captură video TiTok/ Mr.Raman??

Un nepalez care lucrează în România a devenit viral pe TikTok după ce a publicat un videoclip în care arată câți bani a câștigat. Clipul a fost repostat și pe Reddit, cu mesajul „În România se fac bani. Doar cine nu vrea nu face”, și a fost intens comentat.

În imaginile postate pe rețeaua socială, bărbatul s-a filmat stând în pat și numărându-și bucuros banii - aproximativ 7.000 de lei, așa cum au apreciat unii comentatori pe Reddit.

Pentru un muncitor nepalez, suma este o mică avere. Raportată la nivelul salariilor din Nepal, cei 7.000 de lei echivalează cu mai mult de șase salarii medii lunare, potrivit datelor de pe wage.is (agregator de date neutru, care colectează date din surse oficiale). Potrivit sursei, salariul mediu lunar brut în Nepal este în jur de 32.000 NPR, adică aproximativ 234 dolari sau 1.060 lei.

Utilizatorii de pe Reddit l-au comparat pe cetățeanul nepalez cu românii care au plecat la muncă în urmă cu 20 de ani în țările din vestul Europei. Cele mai multe comentarii sunt admirative la adresa tânărului.

„Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”, „Mă bucur că sunt oameni care au reușit să vină aici și să câștige mai bine și că asta le face viața mai bună” - sunt două dintre zecile de comentarii.

Un alt utilizator spune că a avut o experiență foarte plăcută cu un cetățean nepalez care i-a adus recent comanda de mâncare și care i-a urat „poftă bună”, după ce, acum o lună, un curier român doar a așteptat să primească bacșișul.