Care este, de fapt, diferența dintre cafeaua arabica și robusta. Cum o alegi pe cea mai bună

Arabica și robusta reprezintă principalele specii de cafea cultivate la nivel mondial și au caracteristici foarte diferite. Foto: Getty Images

Atunci când aleg o cafea, mulți oameni observă pe ambalaj cuvintele Arabica sau Robusta, însă puțini știu ce înseamnă acestea. Cele două reprezintă principalele specii de cafea cultivate la nivel mondial și au caracteristici foarte diferite, de la gust și aromă până la modul în care sunt cultivate, potrivit allpress.com.

Arabica, aroma fină care domină piața

Cafeaua arabica este cea mai răspândită specie de cafea, reprezentând aproximativ 60% din producția mondială. Originară din Etiopia, aceasta este apreciată pentru gustul complex și echilibrat, însă este și cea mai pretențioasă din punct de vedere al cultivării.

Plantele de Arabica cresc cel mai bine la altitudini mari, în zone cu temperaturi moderate, precipitații regulate și suficientă umbră. Sunt sensibile la boli și dăunători, iar producția este mai redusă decât în cazul altor specii, ceea ce contribuie la prețul mai ridicat al boabelor.

În ceașcă, Arabica se remarcă prin:

arome complexe, cu note fructate, florale sau de ciocolată;

aciditate plăcută și echilibrată;

un gust fin, mai puțin amar și un postgust delicat.

Tocmai aceste caracteristici fac Arabica să fie preferată de iubitorii cafelei de specialitate.

Robusta, mai intensă și mai bogată în cofeină

Cea de-a doua specie importantă este cafeaua canephora, cunoscută mai ales sub denumirea de Robusta. Originară din Africa Centrală, în special din zona actualei Ugande, aceasta reprezintă aproximativ 40% din producția mondială.

Numele nu este întâmplător. Robusta este o plantă mult mai rezistentă decât Arabica: suportă temperaturi ridicate, poate fi cultivată la altitudini mai joase, rezistă mai bine la boli și produce recolte mai bogate.

În ceea ce privește gustul, diferențele sunt evidente:

are o aromă mai puternică și mai amară;

conține mai multă cofeină;

produce o cremă densă, motiv pentru care este folosită frecvent în amestecurile pentru espresso și în cafeaua instant.

Deși există și sortimente de Robusta de foarte bună calitate, acestea sunt mai rare. În general, această specie este apreciată pentru productivitate și costurile mai reduse de cultivare.

De ce este Arabica mai scumpă

Prețul mai ridicat al cafelei Arabica nu ține doar de popularitate, ci și de dificultatea cultivării. Recoltele sunt mai mici, multe plantații sunt situate pe versanți montani, iar culesul se face adesea manual, selectând doar fructele ajunse la maturitate.

Procesarea atentă și randamentul mai scăzut cresc costurile de producție, însă rezultatul este o cafea cu un profil aromatic mai bogat și mai rafinat.

Unde se cultivă cele două specii

Atât Robusta, cât și Arabica sunt cultivate în așa-numita „centură a cafelei”, o zonă situată în apropierea Ecuatorului, unde clima este favorabilă dezvoltării arborilor de cafea.

Brazilia este cel mai mare producător mondial pentru ambele specii, în timp ce țări precum Columbia și Etiopia sunt renumite pentru plantațiile lor de Arabica, cultivate adesea în ferme mici, la altitudini mari.

Viitorul cafelei

Specialiștii estimează că schimbările climatice și cererea tot mai mare de cafea ar putea favoriza extinderea culturilor de Robusta, deoarece această specie este mai rezistentă și mai ușor de produs la scară largă.

Cu toate acestea, pentru cei care pun pe primul loc gustul și complexitatea aromelor, Arabica rămâne standardul de referință, fiind considerată de mulți cea mai rafinată alegere pentru o ceașcă de cafea.