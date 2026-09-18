În 2002, doi soți au cumpărat o insulă pustie în Tasmania. Le-a luat 17 ani să o amenajeze, au locuit acolo 4 ani, apoi au vândut-o

4 minute de citit Publicat la 15:25 18 Sep 2026 Modificat la 15:25 18 Sep 2026

Insula Ram din Tasmania. Sursa foto: Peterswald

Povestea insulei Ram a început cu un simplu anunț într-un ziar și s-a transformat într-un proiect de 17 ani, care a transformat o bucată de pământ neamenajată din Tasmania, acoperită de buruieni, într-o locuință privată.

Ralph și Caralyn Mansfield au cumpărat insula de 26 de hectare din Little Swanport în 2002, deși aceasta nu avea nici debarcader, nici rampă și nici casă.

O mare parte din teren era acoperită de grozamă, iar cei doi știau că vor trece ani până când vor putea locui acolo.

În 2019, după ce au curățat terenul și au transportat peste apă materiale de construcție echivalente cu 38 de încărcături de camion, cei doi au transformat, în cele din urmă, insula în casa lor.

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Cum a intrat o insulă de 26 de hectare în viața lor

Insula Ram se află în largul coastei estice a Tasmaniei, între localitățile Orford și Swansea.

Când Ralph Mansfield a văzut pentru prima dată proprietatea, aceasta nu era pregătită pentru a găzdui pe nimeni. Potrivit Domain, aproximativ 80% din insulă era acoperită de grozamă.

Nu exista nici debarcader și nici rampă, ceea ce făcea extrem de dificilă chiar și desfășurarea lucrărilor de construcție de bază.

Insula a intrat în viața familiei Mansfield aproape întâmplător.

Ralph a văzut un mic anunț într-un ziar din Melbourne, a călătorit în Tasmania pentru a inspecta proprietatea și s-a întors acasă după ce semnase deja contractele.

Apoi i-a spus lui Caralyn că a cumpărat o insulă.

La acea vreme, cei doi locuiau în Peninsula Mornington, în apropiere de Melbourne.

Ralph, antreprenor în construcții, avea deja experiența practică necesară pentru a-și imagina ce ar fi putut deveni proprietatea neglijată.

Planul lor pe termen lung era să se retragă acolo la pensie, însă transformarea ideii în realitate avea să dureze considerabil mai mult decât simpla cumpărare a terenului.

Transformarea unei insule neamenajate într-o casă

După ce Ralph și-a încheiat în cele din urmă activitatea în domeniul construcțiilor, cuplul s-a mutat în Tasmania și a început pregătirea insulei Ram.

Cei doi au locuit într-o rulotă în timp ce curățau proprietatea de buruieni, pietre și trunchiuri de copaci uscate.

Nici casa nu a fost rezultatul unei decizii luate peste noapte.

Potrivit Domain, cuplul a lucrat timp de opt ani la proiectarea ei.

În loc să construiască o casă care să pară desprinsă din peisaj, cei doi și-au dorit ca imobilul să se integreze cât mai natural în împrejurimi.

Transportul materialelor până pe insulă a reprezentat una dintre cele mai mari provocări.

Ralph a colaborat cu un inginer local pentru a construi o barjă de transport capabilă să facă față operațiunii.

În decurs de două zile, cuplul a transportat pe insulă materiale echivalente cu 38 de încărcături de camion, înainte ca lucrările de construcție să poată începe propriu-zis.

Domain a relatat că Ralph a descris operațiunea drept cea mai mare provocare logistică pe care o întâlnise în cariera sa.

Cum le-a influențat casa peisajul insulei

Peisajul din jur a devenit o parte esențială a locuinței.

Casa a fost orientată spre nord, iar suprafețe mari vitrate oferă priveliști către Freycinet, insula Schouten și estuarul Little Swanport.

O terasă de cinci metri adâncime, care înconjoară casa, extinde spațiul de locuit către exterior și le oferă proprietarilor un loc din care să admire peisajul.

Exteriorul folosește lemn de frasin silvertop, în timp ce oțelul rezistent la intemperii a fost utilizat în jurul marginii acoperișului.

La interior, lemnul de sassafras blackheart, o specie nativă din Tasmania și dificil de găsit, a fost folosit pentru podele și scări, potrivit Domain.

Proprietatea finalizată a devenit, de asemenea, foarte autonomă.

Potrivit Realestate, insula dispune de un sistem solar de 45 kW cu baterii pentru stocarea energiei și de un generator de rezervă.

Rezervoarele pot stoca 250.000 de litri de apă de ploaie.

Casa are, de asemenea, un garaj și un atelier dotate cu alimentare electrică, pentru echipamente și activitățile necesare întreținerii proprietății.

Viața familiei Mansfield pe insulă, după 17 ani de așteptare

Când casa a fost în sfârșit gata, viața pe insulă s-a dovedit mult mai liniștită decât anii petrecuți cu lucrările de construcție.

Cei doi își petreceau timpul plimbându-se, găteau în aer liber, lucrau în jurul casei și urmăreau animalele sălbatice.

Potrivit Domain, pe insulă trăiesc canguri și wallaby, iar păsările reprezintă o altă parte importantă a peisajului care făcea proprietatea specială pentru cuplu.

Un debarcader privat din Pontypool asigura legătura practică cu Tasmania continentală, permițându-le să traverseze pentru cumpărături și vizite la prieteni.

Insula Ram avea însă o istorie care depășea cu mult perioada în care familia Mansfield a locuit acolo.

Cei doi au fost primii oameni care au locuit pe insulă după 1939, când familia Pyke a plecat, după ce ocupase proprietatea timp de aproximativ un secol.

Potrivit lui Ralph, familia Pyke cultiva grâu, cocea pâine, creștea animale și întreținea grădini de legume pe insulă.

Ce s-a întâmplat cu insula după plecarea cuplului australian

În cele din urmă, familia Mansfield a decis să se mute mai aproape de rudele sale din Victoria, după ce petrecuse mai mult de patru ani pe insulă.

Potrivit Domain, proprietatea a fost scoasă la vânzare ca una dintre cele doar 11 insule private din Tasmania.

Următorul capitol a venit în 2026.

Realestate a relatat că insula Ram a fost vândută, deși prețul final al tranzacției nu a fost făcut public.

Noul proprietar a fost descris drept o persoană cu legături puternice cu Tasmania, care petrece o mare parte din timp în acest stat.

Potrivit Realestate, proprietatea finalizată dispune de toate sistemele necesare pentru o viață departe de continent.

Transformarea a presupus ca familia Mansfield să ia un loc care fusese nelocuit timp de decenii și să îl transforme într-o casă în care să poată trăi.