Cine sunt cele 9 cupluri de vedete de la „Power Couple România”, sezonul 4. Antena 1 a anunțat unde se fac filmările

Cine sunt cele 9 cupluri de vedete de la „Power Couple România”, sezonul 4 FOTO: Antena 1

Nouă cupluri de vedete sunt pregătite să își testeze relația, limitele și spiritul de echipă în cel de-al patrulea sezon al show-ului „Power Couple România”. Filmările urmează să înceapă în Malta, iar emisiunea va fi difuzată de Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Printre concurenții acestui sezon se numără Sebastian Coțofană și iubita lui, Bianca Hîrsana. Cei doi formează un cuplu de șapte ani și participă pentru prima dată împreună într-un format de televiziune. Coțofană spune că așteaptă cu nerăbdare să își descopere partenera într-un context competițional, în timp ce Bianca își dorește să vadă cum reacționează amândoi în situații-limită.

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O prezență aparte în competiție va fi campioana olimpică la judo Alina Dumitru, care participă alături de soțul ei, Ciprian Dumitru, kinetoterapeut. Cei doi au o relație de 15 ani și spun că au acceptat provocarea pentru a-și testa limitele și pentru a descoperi noi fațete ale relației lor.

Artistul Bvcovia și creatoarea de conținut Alexandra Elena formează un alt cuplu înscris în competiție. Împreună de șase ani, cei doi consideră participarea o ocazie de a ieși din zona de confort și de a vedea în ce măsură experiența le va testa relația.

Unul dintre cele mai cunoscute nume din mediul online, Gami, vine la „Power Couple” alături de Erika Aylin, partenera sa de doi ani. Participarea marchează și primul moment în care cei doi își fac publică relația. Erika este studentă și are 22 de ani, iar cuplul spune că aventura din Malta îi va pune în situația de a se completa și de a-și testa limitele.

În competiție intră și Ionuț „Pitbull” Atodiresei și soția sa, Oana Atodiresei. Cei doi sunt împreună de 16 ani și căsătoriți de peste 14 ani. Fostul luptător, devenit antrenor, spune că este pregătit să meargă până la capăt, în timp ce Oana mărturisește că adrenalina și dorința de a trăi o experiență inedită au convins-o să accepte provocarea.

Fostul fotbalist Eric de Oliveira Pereira participă alături de soția sa, Cosmina, cu care are o relație de 19 ani. Cei doi vor să se bucure de experiență, dar și să își testeze limitele în cadrul probelor. Cosmina recunoaște că probele la înălțime se numără printre lucrurile care îi provoacă emoții.

Artistul Bogdan Medvedi și actrița Oana Zara, împreună de 11 ani, intră în competiție cu obiectivul declarat de a câștiga. Cei doi spun că își doresc să transforme provocările din „Power Couple” în amintiri pe care să le păstreze și să le împărtășească, în viitor, copiilor lor.

Radu Valahu și Roxana Valahița completează lista sportivilor din competiție. Radu este cunoscut pentru recordurile sale și activitatea de antrenor, iar Roxana este sportivă profesionistă și dublă campioană mondială la skandenberg. Cei doi sunt împreună de 13 ani și căsătoriți de 12 ani și spun că formează o echipă atât în viața de zi cu zi, cât și în competiție.

Ultimul cuplu anunțat pentru sezonul 4 este format din creatorii de conținut Adrian Elicopter și Iorga. Împreună de peste doi ani și jumătate, cei doi spun că iubesc competiția și că nu se tem de probele dificile pe care le vor întâlni în Malta.

Noul sezon „Power Couple România” promite, astfel, o combinație de sport, adrenalină și provocări menite să testeze relațiile concurenților. Noi detalii despre cuplurile participante și imagini de la filmări urmează să fie publicate pe conturile de social media ale show-ului.