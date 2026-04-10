Un oraș întreg se vinde la prețul unui apartament. Cumpărătorul va primi și o casă cu patru dormitoare

Un oraș întreg din Queensland a fost scos la vânzare după ce singurii doi locuitori au decis să se mute. FOTO: Getty Images

Un oraș întreg din Queensland a fost scos la vânzare după ce singurii doi locuitori au decis să se mute. Vânzarea include casa Foxtrap Roadhouse, cheile orașului și o casă cu patru dormitoare.

Cândva un nod feroviar înfloritor, orașul Cooladdi avea pe vremuri 270 de locuitori. Conform rapoartelor, numărul locuitorilor orașului a început să scadă din cauza declinului industriei locale, creșterea oilor și a lipsei serviciilor feroviare din zonă.

Așezarea, situată la 800 kilometri distanță de orașul Brisbane, este acum de vânzare pentru 400.000 de dolari (209.920 de lire sterline), scrie Express.

Potrivit presei britanice, cu 200.000 de lire sterline în Regatul Unit ai putea cumpăra un apartament cu un dormitor în afara Londrei.

În Australia, cel mai apropiat oraș de dimensiuni considerabile de Cooladdi, Charleville, cu 3.000 de locuitori, are un preț mediu al unei case de aproximativ 210.000 de dolari (110.208 lire sterline).

Prețul cerut pentru întregul oraș este infim în comparație cu costul mediu al unui apartament în Sydney, care este în prezent de aproximativ 935.000 de dolari (490.688 de lire sterline).

În ciuda dimensiunilor sale modeste, Cooladdi se mândrește cu propriul oficiu poștal.

Jo Cornel și Carol Yarrow au locuit în Cooladdi din februarie 2023, dar au ales să se întoarcă la Brisbane, Jo dorește să fie mai aproape de familie, iar Carol se apropie de pensionare. Amândouă susțin că încă sunt oameni care merg zeci de kilometri ca să vină la Cooladdi.

„Mâncarea și pub-ul sunt probabil una dintre principalele sarcini; ne ocupăm și de corespondență ca parte a oficiului poștal. Întotdeauna am considerat că cel mai bun lucru este comunitatea locală... oamenii din raza de aproximativ 70 km care trec prin proprietate.”, a declarat Carol pentru The Guardian.