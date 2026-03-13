Un tânăr s-a mutat într-o „cutie din beton” fără ferestre după ce a rămas șomer, iar acum câștigă o avere din asta

Sonu Kumar s-a mutat într-o locuință minusculă din beton, care nu are ferestre, după ce a rămas fără loc de muncă FOTO: Profimedia Images

După ce a rămas fără loc de muncă, pentru că nu mai putea să-și susțină nivelul de trai pe care îl avea, un tânăr a schimbat vechea locuință pe o „cutie din beton” fără ferestre, de doar 89 cm înălțime, pentru care plătește o chirie de 45 de euro pe lună.

Locuința este mai mult decât modestă, dar include baie și bucătărie separate, pe care le împarte cu alți bărbați, într-un sistem de „tip hostel”.

În timp ce mulți oameni ar fi îngroziți de aceste condiții de trai, indianul Sonu Kumar a văzut în situația lui o oportunitate.

După ce și-a pierdut locul de muncă de la un call center, Sunu a decis să folosească spațiul în care trăiește pentru a crea videoclipuri pe care le-a publicat online și în doar șase luni a adunat peste 129.000 de urmăritori pe Instagram, potrivit Profimedia.

Cum era de așteptat, expunerea pe rețelele sociale îi aduce un venit considerabil.

Totuși, locuitul într-o cutie din beton și cărămidă vine și cu provocări mari, precum oaspeți neașteptați, inclusiv șerpi.

„Dormeam când un șarpe a intrat brusc în casa mea”, a povestit Sonu. „De îndată ce l-am văzut, m-am mutat în liniște într-un colț și am rămas nemișcat. Nu am încercat să sperii sau să deranjez șarpele, pentru că știam că, dacă s-ar panica, ar putea reacționa imprevizibil și ar crea o situație periculoasă. După aproximativ 30 de minute, șarpele a părăsit calm camera”, a mai spus el.

Deși situația lui materială s-a schimbat, Sonu nu are de gând să se mute, pentru că, până la urmă, experiența lui de viață îi aduce venit.

Dar Sonu pare să fie fericit cu situația lui locativă și singura problemă este aceea că nu a primit niciodată musafiri, pentru că nu ar avea loc pentru asta.