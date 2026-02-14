Utilizatorii WhatsApp, puși în alertă maximă. Experții recomandă schimbarea urgentă a unei setări

1 minut de citit Publicat la 07:00 14 Feb 2026 Modificat la 07:00 14 Feb 2026

Infractorii ar fi creat grupuri false de WhatsApp și ar fi trimis invitații utilizatorilor neatenți. Foto: Getty Images

Utilizatorii WhatsApp sunt sfătuiți să își verifice imediat setările aplicației și să facă o modificare simplă, dar importantă, pentru a-și proteja datele personale, scrie Mirror.

Aplicația de mesagerie a ajuns recent în centrul atenției după ce a fost descoperită o vulnerabilitate care ar fi putut permite hackerilor să acceseze informații personale prin trimiterea directă de fișiere către telefoane. Problema a fost semnalată inițial de echipa Project Zero de la Google și este legată de funcția de descărcare automată a fișierelor media, care salvează instant conținutul primit pe dispozitiv.

Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, infractorii ar fi creat grupuri false de WhatsApp și ar fi trimis invitații utilizatorilor neatenți. În momentul în care o persoană accepta invitația, fișierele infectate se descărcau automat, fără ca utilizatorul să observe ceva suspect.

Nu se știe exact câte persoane au fost afectate, însă situația este considerată îngrijorătoare, având în vedere că WhatsApp este folosit zilnic de miliarde de oameni.

După ce problema a devenit publică, WhatsApp a lansat un update care ar trebui să blocheze noile tentative de atac. Cu toate acestea, incidentul scoate din nou în evidență riscurile asociate descărcărilor automate de fișiere.

Pentru mai multă siguranță, experții recomandă ca utilizatorii să se asigure că au instalată cea mai recentă versiune a aplicației și să modifice câteva setări-cheie.

Specialiștii de la Malwarebytes recomandă dezactivarea descărcărilor automate sau activarea modului avansat de confidențialitate al WhatsApp. Astfel, niciun fișier media nu va mai fi salvat automat pe telefon.

Cum dezactivezi descărcarea automată pe Android

Deschide WhatsApp și apasă pe meniul cu trei puncte din colțul dreapta sus Intră în Setări Accesează Stocare și date La secțiunea Descărcare automată media, vei găsi opțiunile: Când folosești date mobile

Când ești conectat la Wi-Fi

În roaming

Pentru fiecare dintre acestea, debifează toate tipurile de fișiere: fotografii, audio, videoclipuri și documente, apoi apasă OK. Verifică dacă apare mențiunea „Niciun fișier media”.

În plus, experții recomandă restricționarea persoanelor care te pot adăuga în grupuri, deoarece atacul presupune includerea victimei într-un grup nou.

Cum limitezi cine te poate adăuga în grupuri

Mergi la Setări Intră în Confidențialitate Selectează Grupuri Schimbă opțiunea din „Toată lumea” în „Contactele mele” sau, ideal, „Contactele mele, cu excepția…”, eliminând numerele în care nu ai încredere deplină.

Pentru cei care folosesc WhatsApp în scop profesional, specialiștii recomandă ca accesul în grupuri să fie limitat strict la contacte cunoscute și administratori aprobați.