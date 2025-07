„Valea Balenelor”: Scheletele din deşertul Sahara arată că balenele de acum 56 de milioane de ani aveau picioare cu degete

"Valea Balenelor" este o regiune din deșertul Sahara care are deţine numeroase schelete de balene, unele dintre ele având picioare și chiar degete bine conservate. Aceste fosile și alte rămășițe marine datează din epoca Eocenului târziu (acum 55,8 milioane – 33,9 milioane de ani), o perioadă în care Egiptul era acoperit de apele Oceanului Tethys, iar balenele abia începuseră tranziția evolutivă de la viața terestră la cea marină, potrivit UNESCO, scrie Live Science.

"Aceste fosile reprezintă una dintre marile povești ale evoluției: apariția balenei ca mamifer oceanic, provenind dintr-un strămoș terestru”, se menționează pe site-ul UNESCO.

Paleontologii au descoperit peste 400 de schelete de balene antice în Valea Balenelor, începând cu începutul secolului XX, conform unui videoclip UNESCO. Prima descoperire, în 1902, a relevat o specie necunoscută până atunci, numită Basilosaurus isis (anterior Zeuglodon isis). Această balenă putea ajunge până la 18 metri lungime și, potrivit unui studiu din 2019, se hrănea cu balene mai mici, zdrobindu-le craniile înainte de a le înghiți.

Dovezile arată că B. isis "avea un bot lung și era dotat cu incisivi ascuțiți și dinți în obraji ascuțiți", a declarat Manja Voss, expertă în mamifere marine la Muzeul de Istorie Naturală din Berlin și autoarea principală a studiului din 2019.

› Vezi galeria foto ‹

Deși cercetătorii au descoperit zeci de schelete de B. isis în Valea Balenelor, o descoperire excepțională a avut loc în 1989, când o echipă de la Universitatea din Michigan și Muzeul Geologic Egiptean a găsit schelete cu picioare și degete, conform unui studiu in 2023.

Balenele moderne nu mai au picioare, dar păstrează oase pelvine rudimentare, ceea ce sugerează că strămoșii lor le aveau. Astfel, fosilele din Valea Balenelor sunt printre cele mai vechi exemple cunoscute de arheocete – un grup de mamifere din Eocen care au evoluat ulterior în balenele și delfinii din zilele noastre, potrivit studiului din 2023.

In 2016; a well preserved and complete skeleton of a Basilosaurus (Pre-historic Archaeocete Whale), about 37 million years old (more than 65ft long), found in Wadi Al Hitan, also known as Valley of the Whales in the western desert, Egypt ??. This region was once a part of the… pic.twitter.com/qXy3qizXLU