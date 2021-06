Valentina Popescu a născut 10 copii și are 17 nepoți: ”16 ani nu am dormit”

”De când m-am căsătorit, acum 43 de ani, ne-am înțeles să nu oprim nicio naștere, dacă Dumnezeu ne dă putere, vom reuși. Dumnezeu mi-a trimis câte unu, câte unu, până am ajuns la 10 copii. Atât mi-a fost dat să am. Când rămâneam însărcinată nu ziceam niciodată ”vai ce o să fac, ce le dau să mănânce?”. Am avut nopți nedormite, mâncat pe fugă, am lucrat până am născut ultimul copil. M-a ajutat foarte mult soțul. 16 ani nu am dormit” a povestit femeia la a7tv.ro.

Cea mai mare greutate prin care a trecut invitata noastră, nu a fost creșterea copiilor, ci faptul că a avut foarte multe suferințe pe parcursul vieții. Nu a primit niciodată ajutorul nimănui, nici a bonei, nici a bunicilor, doar a soțului ei.

Din cauza numărului mare de nașteri, medicii îi spuneau să renunțe sau să facă întrerupere de sarcină. Nu a fost niciodată de acord cu acest lucru, nici ea, nici soțul ei.

După atâtea boli și un infarct, medicii au vrut sa îi amputeze un picior din cauza unei probleme la un deget.

”Am făcut infarct, am ajuns la spital după o săptămână și medicii nu mi-au mai dat nicio șansă”, a declarat invitata.

Cu piciorul în ghips, atâtea boli tratate, la vârsta de 71 ani, doamna Valentina este o femeie deschisă, cu zâmbetul pe buze și mândră de toți copiii și de realizările acestora.

