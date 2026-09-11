Vedeta TV Sarah Khalifa riscă pedeapsa cu moartea în Egipt. Cum a ajuns în această situație și ce urmează

Prezentatoarea egipteană de televiziune Sarah Khalifa a fost condamnată săptămâna trecută la moarte într-un dosar privind producerea și traficul de droguri sintetice. FOTO: Instagram

Prezentatoarea egipteană de televiziune Sarah Khalifa a fost condamnată săptămâna trecută la moarte într-un dosar privind producerea și traficul de droguri sintetice, iar acum a anunțat că va face apel împotriva sentinței. Khalifa, care a negat constant orice implicare în activități legate de droguri, a fost condamnată alături de alte 11 persoane, iar cazul va fi reanalizat în cadrul procedurii de apel introduse în Egipt prin reforma legislației penale din 2024, scrie Euronews.

Avocatul lui Sarah Khalifa, Mohamed El-Gendy, a declarat că aceasta va semna marți documentele pentru apel.

Khalifa a fost condamnată săptămâna trecută, alături de alte 11 persoane, într-un dosar privind producerea și traficul de droguri sintetice. Ea a negat în mod constant acuzațiile și a susținut că nu a avut nicio legătură cu operațiunea. Prezentatoarea a afirmat inclusiv că nu a fumat niciodată o țigară.

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De ce poate fi pedepsită cu moartea o infracțiune legată de droguri

Legislația egipteană privind drogurile permite aplicarea pedepsei cu moartea în cazul unora dintre cele mai grave infracțiuni legate de narcotice. Printre acestea se numără importul neautorizat de droguri, fabricarea acestora în scopul traficului și constituirea, conducerea sau participarea la o rețea de trafic de droguri.

Procurorii i-au acuzat pe cei 28 de inculpați din dosarul lui Khalifa că ar fi făcut parte dintr-o rețea organizată care aducea în Egipt materiale folosite pentru producerea drogurilor și împărțea responsabilitățile între aprovizionare, producție, depozitare și distribuție.

Sarah Khalifa, în vârstă de 28 de ani, născută la Cairo și cunoscută pentru prezentarea emisiunii despre crime „Mission Impossible”, a fost acuzată că a furnizat bani pentru achiziționarea materialelor necesare operațiunii, că a călătorit în străinătate pentru a se întâlni cu membri importanți ai rețelei și că a contribuit la coordonarea activităților acesteia.

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Fratele ei, Mohamed, care a fost de asemenea condamnat la moarte, a fost acuzat că a produs drogurile și că a contribuit la testarea loturilor după fabricare.

Experții criminaliști au identificat printre substanțele confiscate o subtsnață sintetică produsă în laborator, ale cărei efecte pot fi similare celor ale canabisului, dar care pot fi mult mai puternice și imprevizibile. Potrivit Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), substanța a fost asociată cu efecte adverse grave, inclusiv intoxicații mortale.

Statutul juridic al substanței a fost, de asemenea, contestat în timpul procesului. O comisie desemnată de instanță a stabilit că MDMB-4en-PINACA nu era menționată în mod explicit pe lista egipteană a narcoticelor controlate, dar a concluzionat că aceasta intră totuși sub incidența legii, deoarece structura sa chimică și efectele sunt similare cu cele ale unor substanțe deja incluse pe listă.

Apărarea a contestat această interpretare, însă instanța a acceptat concluziile comisiei.

Ce urmează pentru Sarah Khalifa

Procedura penală din Egipt a fost modificată în 2024, prin introducerea unei etape complete de apel pentru cauzele penale grave.

În noul sistem, o persoană condamnată pentru o infracțiune gravă poate contesta verdictul în fața unei instanțe superioare, numită Curtea de Apel pentru Infracțiuni Grave.

Această instanță poate reanaliza probele, argumentele procurorilor și rolul atribuit fiecărui inculpat. Ea poate menține hotărârea inițială, poate modifica pedeapsa sau poate anula condamnarea.

Abia după această etapă poate fi formulată o nouă contestație la Curtea de Casație a Egiptului.

Rolul Curții de Casație este diferit. Aceasta nu rejudecă întregul dosar, ci verifică în principal dacă legea a fost aplicată corect și dacă au existat probleme procedurale grave.

Condamnarea la moarte poate fi schimbată în apel

Cazuri recente arată că instanțele de apel din Egipt pot modifica substanțial sentințele pronunțate inițial.

În august, o Curte de Apel pentru Infracțiuni Grave din Mansoura a anulat o condamnare la moarte într-un caz de crimă fără legătură cu dosarul lui Khalifa și a înlocuit-o cu o pedeapsă de 15 ani de închisoare. Instanța a audiat martori și a reanalizat documentele dosarului înainte de a modifica sentința.

Și în dosare privind traficul de droguri au existat reduceri importante ale pedepselor. În martie, o instanță de apel din Cairo a redus de la închisoare pe viață la șapte ani pedeapsa unui inculpat condamnat pentru trafic de metamfetamină. Apărarea contestase, printre altele, modul în care au fost efectuate arestarea și percheziția, precum și existența unei presupuse mărturisiri.

Într-un caz intens mediatizat, cel al lui Karim Salim, supranumit în presa egipteană „ucigașul în serie din Fifth Settlement”, instanța de apel a menținut condamnarea la moarte. Ulterior, Curtea de Casație i-a respins contestația, iar sentința a devenit definitivă.

Aceste cazuri nu indică modul în care va fi soluționat apelul lui Sarah Khalifa, dar arată că prima etapă a apelului poate duce la modificări importante ale unei sentințe. Dacă, în cele din urmă, Curtea de Casație menține condamnarea la moarte sau respinge ultima contestație, sentința devine definitivă.

Urmează apoi proceduri separate înainte ca pedeapsa să poată fi executată. Dosarul este transmis, prin intermediul ministrului Justiției, președintelui Egiptului, care poate grația persoana condamnată sau poate comuta pedeapsa.

Un alt dosar în care este implicată Khalifa

Sarah Khalifa nu a făcut declarații publice noi după pronunțarea verdictului. În timpul procesului, ea a negat în repetate rânduri implicarea în activități legate de droguri și a susținut că este nevinovată.

Un alt avocat al apărării, Mohamed Hamouda, a cerut ca procedura de apel să beneficieze de o acoperire mediatică mai amplă, inclusiv în ceea ce privește argumentele apărării și audierea martorilor.

Documente judiciare publicate în această săptămână au oferit, între timp, noi detalii despre un alt dosar în care Khalifa a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru agresiune.

Dosarul îl vizează și pe Fathi el-Abyad, un alt inculpat în cazul privind drogurile, descris de procurori drept unul dintre presupușii fondatori ai rețelei. El se numără, de asemenea, printre persoanele condamnate la moarte alături de Khalifa.

Potrivit hotărârii judecătorești, șoferul îi spusese fratelui său, care lucra pentru Ministerul de Interne al Egiptului, unde putea fi găsit el-Abyad.

Instanța a susținut că Sarah Khalifa a aflat acest lucru și l-a atras pe șofer în apartamentul său din cartierul Agouza, în Cairo. Alți doi inculpați ar fi venit ulterior și l-ar fi agresat, dezbrăcat și filmat. Înregistrarea video a fost descoperită de anchetatori după ce au examinat telefonul lui Khalifa în cadrul anchetei privind dosarul de droguri.