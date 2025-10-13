Verifică-ți dulapul cu vechituri. Obiecte banale cumpărate în anii 2000, jocuri sau telefoane pot să-ți plătească pensia sau creditul

Un expert în investiții îi îndeamnă pe americanii care au probleme cu banii să caute prin pivnițe, poduri și sertarele pline de mărunțișuri, pentru că acolo s-ar putea ascunde cărți, gadgeturi și jocuri vechi, care acum valorează o mică avere.FOTO: Getty Images

Unele obiecte vechi ar putea să-ți aducă bani mulți. Un expert în investiții îi îndeamnă pe americanii care au probleme cu banii să caute prin pivnițe, poduri și sertarele pline de mărunțișuri, pentru că acolo s-ar putea ascunde cărți, gadgeturi și jocuri vechi, care acum valorează o mică avere.

„Majoritatea oamenilor aruncă obiecte care le-ar putea plăti pensia în doar câțiva ani”, spune Adam Koprucki, fondatorul platformei Real World Investor. „Adevărul este că anumite lucruri banale, aflate chiar în casele noastre, ar putea ajunge să valoreze mai mult decât acțiunile pe care le deții, până în 2030.”

Printre obiectele cândva obișnuite, dar acum extrem de căutate de colecționari, se numără produsele Apple de primă generație. „Primul iPhone, lansat în 2007, se vindea cu 499 de dolari, dar exemplarele sigilate se licitează acum cu peste 20.000 de dolari”, explică Koprucki. „Până în 2030, modelele în stare perfectă ar putea depăși cu ușurință 50.000 de dolari.”

Poate părea prea frumos ca să fie adevărat, dar estimarea lui Koprucki este de fapt una prudentă. În 2023, un iPhone de primă generație, cu memorie de 8 GB, s-a vândut la licitație cu 63.356,40 dolari. Un model și mai rar, versiunea de 4 GB, fabricat tot în 2007, a fost adjudecat pentru 190.372,80 dolari, scrie The New York Post.

Potrivit firmei Grand View Research, piața obiectelor de colecție din SUA a ajuns la 62 de miliarde de dolari în 2024, fără semne de încetinire, în ciuda incertitudinilor economice. Estimările arată că până în 2030, această piață va atinge 83,7 miliarde de dolari, crescând anual cu 5,3%.

Și nu doar tehnologia atrage sume uriașe. Obiectele cu valoare emoțională din anii ’80 și ’90 au ajuns, de asemenea, extrem de profitabile.

„Puțini își dau seama că figurinele Star Wars cu care se jucau în copilărie sau cărțile de joc Pokémon pot finanța acum avansul pentru o casă”, afirmă expertul. „Jucăriile Transformers originale din anii ’80, în ambalaj sigilat, se pot vinde cu până la 20.000 de dolari bucata. Cărțile Harry Potter din prima ediție, cumpărate inițial cu mai puțin de 20 de dolari, pot ajunge astăzi la peste 50.000 de dolari.”

Koprucki mai spune că „cele mai rare jocuri Nintendo din anii ’80 și ’90 se pot vinde cu peste 100.000 de dolari”. Un exemplu remarcabil este cel al unei copii sigilate a jocului Super Mario Bros. s-a vândut în 2021 cu 2 milioane de dolari, un joc care, la lansare, costa doar 30 de dolari.

Potrivit specialistului, valoarea unui obiect crește considerabil dacă este păstrat în ambalajul original, uneori chiar de zece ori mai mult. Totuși, și articolele aflate „în stare ca nouă” pot fi foarte valoroase.

Dacă dai peste un obiect care ar putea valora o sumă importantă, Koprucki te sfătuiește să îl evaluezi înainte de a-l scoate la vânzare online. „Site-urile de licitații online fac mai ușor ca oricând să vinzi obiecte de colecție, dar este esențial să știi exact ce ai pentru a obține prețul maxim”, avertizează expertul.