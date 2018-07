Alimentele care previn cancerul la san. Include-le in dieta

Cancerul de san este o boala care ucide mii de femei in fiecare an. Exista insa cateva alimente pe care le poti consuma pentru a preveni aceasta boala teribila.

Mere - Consumul regulat de mere a fost relationat cu suprimarea celulelor canceroase si cu un raspuns imunitar cu mult imbunatatiti. Merele au proprietati anti-inflamatorii, antioxidante si regeneratoare.

Usturoi - Alicina, substanta care se gaseste in usturoi, a fost relationata cu inhibarea celulelor canceroase. In plus, ajuta la detoxifierea intregului organism.

Continuarea AICI.