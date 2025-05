Băutura sănătoasă, care are la fel de mult zahăr cât un pahar de Coca Cola. Medicii trag un semnal de alarmă

Un medic specializat în diabet atrage atenția că sucurile de fructe pot fi adevărate bombe de zahăr. Foto: Getty Images

Smoothie-urile din fructe sunt adesea promovate ca o alegere sănătoasă — oferind un aport rapid de vitamine, fibre și un pas în direcția celor „5 porții de fructe și legume pe zi”. Cu toate acestea, un medic specializat în diabet atrage atenția că aceste băuturi aparent inofensive pot fi adevărate bombe de zahăr, scrie express.co.uk.

Dr. David Cavan, autorul cărții Managing Type 2 Diabetes: A guide to reducing symptoms and improving your health, avertizează că din punct de vedere al conținutului de zahăr, smoothie-urile sunt comparabile cu Coca-Cola.

„Nu contează că zahărul este ‘natural’ (adică provine inițial din fructe) — este tot zahăr și are un impact major asupra nivelului de glucoză și, implicit, asupra producției de insulină”, explică medicul.

Diabetul de tip 2 și pericolul ascuns din paharele „sănătoase”

Diabetul de tip 2 este o afecțiune cronică, deseori influențată de stilul de viață și alimentație, în care organismul nu mai produce suficientă insulină sau nu o mai folosește eficient. Consumul frecvent de băuturi bogate în zahăr — chiar și cele care par sănătoase, precum smoothie-urile — poate afecta semnificativ controlul glicemiei.

Deși fructele conțin zaharuri naturale, când sunt transformate în smoothie, concentrația acestora crește. Mai mult, unele variante din comerț includ și zahăr adăugat.

„Aș merge până la a spune că nu poți gestiona cu succes diabetul de tip 2 dacă continui să consumi zahăr sub această formă lichidă,” spune Dr. Cavan.

Ce spun ghidurile oficiale

Ghidul nutrițional Eatwell Guide recomandă ca porția zilnică de suc sau smoothie de fructe să nu depășească 150 ml. Însă în supermarketuri și restaurante, porțiile servite depășesc adesea această cantitate.

Ce alternative avem?

Pentru cei care iubesc băuturile dulci, Dr. Cavan sugerează o soluție de compromis: băuturile carbogazoase dietetice, cu îndulcitori artificiali. Deși nici acestea nu sunt ideale, sunt o alegere mai puțin periculoasă decât variantele pline de zahăr.

„Îndulcitorii pot avea și ei efecte secundare, dar sunt o opțiune mai bună decât zahărul,” adaugă specialistul.