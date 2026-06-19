Caravana cu Medici aduce prevenția mai aproape de persoanele vulnerabile din Sectorul 2

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Accesul limitat la servicii medicale nu este o problemă exclusivă a comunităților rurale. Chiar și în marile orașe, numeroase persoane vulnerabile întâmpină dificultăți în a beneficia de consultații, investigații și servicii de prevenție, din motive sociale, financiare sau logistice. Acest fenomen este vizibil și în București, unde autoritățile locale și organizațiile neguvernamentale încearcă să reducă decalajele prin intermediul caravanelor medicale urbane.

Alexandra Lazarov, Director General Adjunct DGASPC Sector 2, a subliniat că lipsa accesului la servicii medicale nu este cauzată întotdeauna de absența infrastructurii medicale. „Observăm că există aceeași tendință și în orașele mari, aceea de a nu putea avea acces în timp real la tratamente medicale. Nu din cauza faptului că nu ar exista cabinete medicale sau servicii la îndemână, ci efectiv din motive logistice”, a declarat aceasta.

Potrivit reprezentantei DGASPC Sector 2, una dintre categoriile cele mai afectate este cea a vârstnicilor imobilizați la pat sau a persoanelor fără sprijin familial.

„Este comod să ai un cabinet medical la un bloc distanță, dar dacă tu efectiv nu te poți ridica din pat și nu poți ajunge acolo, nu te ajută cu nimic”, a explicat Alexandra Lazarov.

Pentru a răspunde acestor nevoi, DGASPC Sector 2 derulează, în parteneriat cu organizația Caravana cu Medici, un program destinat persoanelor vulnerabile. Proiectul se adresează unui număr de aproximativ 1.200 de beneficiari pe parcursul unui an și oferă servicii medicale în diverse specialități, cu accent pe prevenirea și monitorizarea bolilor cronice.

„Ne propunem să ajungem la aceștia cu servicii medicale diferite, pe diferite specializări, pentru diferite afecțiuni, spre exemplu diabet. Este foarte important pentru noi acest subiect, pentru că am observat îmbunătățiri fabuloase în ceea ce privește starea lor de sănătate”, a precizat aceasta.

Interesul pentru caravanele medicale este ridicat, iar cererea depășește adesea capacitatea actuală a programului.

„Rezultatele sunt impresionante pentru că absolut de fiecare dată, în fiecare weekend în care avem Caravana cu Medici, locurile se ocupă la maximum. Avem chiar cereri suplimentare. De aceea suntem convinși că am putea să extindem în viitor acest proiect”, a spus Alexandra Lazarov.

Programul se adresează inclusiv persoanelor neasigurate și familiilor aflate în situații dificile. Reprezentanții DGASPC consideră că, pe lângă serviciile medicale oferite, componenta de educație pentru sănătate are un rol esențial.

„Vedem familii care vin cu copiii și asta pentru noi înseamnă acces timpuriu la educație medicală, pentru că văd încă de la vârste foarte fragede cât de importantă este educația pentru sănătate”, a mai declarat Alexandra Lazarov.

Prin aceste caravane urbane, parteneriatul dintre DGASPC Sector 2 și Caravana cu Medici demonstrează că prevenția și educația medicală pot ajunge direct în comunitățile vulnerabile, contribuind la creșterea accesului la îngrijire medicală și la îmbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor.