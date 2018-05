Ce sa mănânci ca să scapi de poftă de dulce. Așa slăbești rapid

Este foarte important sa nu te refugiezi in dulciuri si alimente grase atunci cand vrei sa slabesti. Ai nevoie de alimente sanatoase, care iti mentin senzatia de satietate mult timp dupa ce le-ai consumat. Plantele verzi te ajuta sa scapi de pofta de dulce, iti tin de foame si, per total, stimuleaza procesul de slabire.

Include aceste plante in dieta zilnica. Le poti consuma crude, in salate sau in smoothie-uri:

Spanac - Este bogat in acid folic, proteine si potasiu. Il poti consuma atat crud, cat si gatit. Continuarea AICI.