Ce se întâmplă dacă bei apă foarte rece când e caniculă afară: E doar un mit că riști să faci „roșu în gât”, șoc termic sau AVC

Pahare cu apă rece pe o masă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În zilele cu temperaturi foarte ridicate, un pahar cu apă rece sau chiar cu gheață poate părea cea mai bună soluție pentru a ne răcori. De aici apare însă și o întrebare frecventă: ce se întâmplă dacă bei apa rece când e caniculă?

Contrar unor informații distribuite pe rețelele sociale, consumul de apă rece atunci când corpul este încins nu provoacă un „șoc” fatal și nici nu duce la accident vascular cerebral (AVC). Snopes a verificat această afirmație și a arătat că nu există dovezi că apa foarte rece consumată după expunerea la căldură ar provoca un astfel de efect.

Apa rece poate fi, de altfel, plăcută și utilă în timpul temperaturilor ridicate. Important este ca organismul să primească suficiente lichide, deoarece căldura și transpirația cresc riscul de deshidratare. Kaizen Medical subliniază, în recomandările sale pentru perioadele de căldură, importanța hidratării și a evitării deshidratării.

Poți să faci „roșu în gât” dacă bei apă rece sau mănânci înghețată pe caniculă?

Nu există dovezi că simplul fapt de a bea apă rece sau de a mânca înghețată pe caniculă provoacă o infecție în gât. Răcelile și alte infecții respiratorii sunt provocate de virusuri, nu de temperatura alimentelor sau a băuturilor.

Kaizen Medical explică faptul că răceala comună este cauzată de mai multe virusuri, cel mai frecvent rinovirusuri.

Totuși, apa foarte rece poate provoca temporar disconfort la nivelul gâtului la unele persoane, mai ales dacă este consumată rapid. Senzația de iritație nu trebuie confundată cu apariția unei infecții.

Același lucru este valabil și în cazul înghețatei: consumul acesteia în timpul unei zile caniculare nu înseamnă că vei face automat „roșu în gât”. Dacă apar ulterior dureri în gât, febră sau alte simptome de infecție, cauza trebuie căutată în primul rând în expunerea la agenți infecțioși, nu în faptul că ai consumat ceva rece.

Nu poți face AVC pentru că ai băut apă rece

Una dintre cele mai răspândite afirmații de pe internet este că o persoană foarte înfierbântată ar putea suferi un AVC dacă bea brusc apă cu gheață. Nu există dovezi că apa rece consumată în aceste condiții provoacă un accident vascular cerebral.

Snopes a verificat exact această afirmație, apărută în postări distribuite online, potrivit cărora consumul de apă rece atunci când organismul este supraîncălzit ar putea produce un „șoc” pentru corp. Concluzia fact-check-ului este că această afirmație este înșelătoare.

Asta nu înseamnă însă că trebuie ignorate efectele caniculei. Temperaturile foarte mari pot pune organismul sub stres, iar deshidratarea și expunerea prelungită la căldură pot favoriza epuizarea termică și insolația. Kaizen Medical arată că, în condiții de căldură și umiditate ridicată, organismul poate avea dificultăți în eliminarea căldurii, iar hidratarea este una dintre măsurile importante de prevenție.

Prin urmare, dacă afară este caniculă, poți bea apă rece dacă aceasta îți face plăcere și nu îți provoacă disconfort. Nu există un motiv medical general pentru a evita apa rece de teamă că vei face AVC sau „roșu în gât”. Mai important decât temperatura apei este să bei suficiente lichide și să eviți expunerea excesivă la căldură.

În cazul persoanelor care se simt rău după expunerea la temperaturi extreme - de exemplu, apar amețeli, greață, dureri de cap, confuzie sau stare de slăbiciune accentuată - problema trebuie tratată ca o posibilă afecțiune asociată căldurii, nu pusă pe seama faptului că au băut apă rece.