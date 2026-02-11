Cel mai important semn din sfera ORL care ar trebui să ne trimită le medic. Mulţi români îl ignoră

În prim-plan, nasul şi buzele unei femei. foto: pexels.com/Mart Production

Respirăm fără să ne gândim prea mult la asta. Și totuși, între momentul în care aerul intră în corp și clipa în care oxigenul ajunge în sânge, au loc procese esențiale pentru supraviețuirea noastră, iar nasul joacă un rol-cheie în tot acest mecanism.

Medicul ORL Bogdan Popescu atrage atenția că respirația corectă, pe nas, și nu pe gură, influențează direct sănătatea pe termen lung.

„Sănătatea pe termen lung acum și-o face fiecare cu mâna lui. Nasul este unul dintre organele care ne ajută să avem o viață bună. Dacă nu respirăm pe nas, alternativa este să respirăm pe gură. Însă aerul care intră pe nas este modificat de nas: este umezit, este încălzit sau răcit și este purificat. Ceea ce ajunge în plămâni are o calitate mult îmbunătățită față de ceea ce respirăm pe gură”, explică medicul.

Cum ne îngrijim nasul acasă

„Sunt destul de multe variante pe care oricine le poate face acasă pentru a-și întreține sănătatea nasului. Spălăturile nazale sunt o soluție la îndemână. Serul fiziologic, de exemplu, este una dintre cele mai simple, ieftine și apropiate variante de ceea ce înseamnă un nas sănătos”, a mai spus medicul.

Spălăturile nazale ajută la îndepărtarea particulelor de praf, a alergenilor și la menținerea unei mucoase nazale funcționale.

Poluarea, un pericol tăcut

În marile orașe, însă, aerul poluat devine un inamic invizibil. Zonele industriale sau traficul intens cresc riscul apariției bolilor cronice.

„Zonele poluate sunt cunoscute ca fiind generatoare de morbiditate. Bucureștiul, din păcate, are încă o calitate a aerului foarte proastă. Mucoasa nazală ajunge să fie inflamată cronic și nu își mai îndeplinește corect proprietățile. Calitatea aerului care ajunge în plămâni este mai proastă”, avertizează medicul.

Inflamația cronică a mucoasei poate afecta întreg tractul respirator. Mai mult, o rinită alergică netratată la timp poate avea consecințe serioase.

„O alergie nazală sau o rinită alergică tratată incorect sau incomplet poate duce la apariția astmului bronșic”, subliniază specialistul.

Particulele fine din aer, cunoscute sub numele de PM-uri, pot deteriora funcția pulmonară și pot duce, în timp, la boli cronice care afectează semnificativ calitatea vieții.

Semnele care ar trebui să ne trimită la medic

Mulți români ajung târziu la specialist, iar probleme aparent minore se transformă în afecțiuni cronice.

„O tuse de trei săptămâni ar trebui să ridice niște semne de întrebare. Dacă nu ajungem la medic la timp, apar probleme cronice depistate tardiv, cu complicații, care scad calitatea și durata vieții”, a mai explicat specialistul.

Pe lângă tusea persistentă, medicul mai atrage atenția asupra altor semnale de alarmă:

pierderea auzului în jurul vârstei de 50-55 de ani sau mai devreme;

pierderea mirosului înainte de vârsta senectuții;

scăderea bruscă a gustului sau dificultăți de respirație.

„În momentul în care avem o pierdere de funcție fie că e respirație, gust, miros sau auz trebuie să ne îndreptăm către un specialist. El poate face diferența între o pierdere fiziologică, legată de îmbătrânire, și o patologie care necesită tratament”, a mai spus medicul.

Respirația corectă și prezentarea la medic la primele semne ne pot ajuta să avem nu doar o viață mai lungă, ci și o bătrânețe mai frumoasă.