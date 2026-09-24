Descoperire despre îmbătrânire, anunțată la București. Cercetător Harvard: „Am găsit un factor care poate întineri celulele”

Longevity Expo Forum Fest oferă publicului acces direct la informații esențiale despre stilul de viață sănătos și terapii inovatoare. Foto: Getty Images

Bucureștiul devine astăzi punct de întâlnire pentru unii dintre cei mai importanți specialiști în cercetarea longevității. La Biblioteca Națională, experți internaționali de renume discută despre cele mai noi descoperiri din domeniu și despre modul în care știința ar putea contribui la prelungirea vieții active și la schimbarea perspectivei asupra îmbătrânirii.

Congresul Internațional de Longevitate a ajuns la cea de-a doua ediție și deschide Longevity Expo Forum Fest, eveniment dedicat medicinei viitorului.

Îmbătrânirea poate fi reversibilă

Înainte de începerea conferinței, Dr. Patrick Paine, cercetător la Harvard Medical School din SUA, a vorbit despre una dintre cele mai recente descoperiri ale sale.

„Mă bucur foarte mult să mă aflu aici și să împărtășesc cu dumneavoastră niște date noi pe care le-am aflat chiar cu câteva săptămâni în urmă. Am descoperit un factor de transcripție care poate rejuvena celulele.

Am pregătit pentru astăzi câteva dovezi, câteva date, rezultate în urma unei colaborări cu DeepMind, și vă voi pune la dispoziție aceste date astăzi”, a declarat Dr. Patrick Paine, cercetător la Harvard Medical School.

Cercetătorul a vorbit și despre factorii care contribuie la procesul de îmbătrânire și despre mecanismele care afectează celulele și țesuturile pe măsură ce trece timpul.

„Pe măsură ce îmbătrânim, se creează anumiți factori în celule care accelerează procesul de îmbătrânire și care ne afectează țesuturile. S-au dezvoltat însă anumite soluții pentru a combate acest fenomen”, a completat el.

Ce trebuie să știm despre longevitate

Potrivit cercetătorului, una dintre direcțiile importante ale cercetării în domeniul longevității este posibilitatea de a interveni asupra procesului de îmbătrânire. Acesta susține că există deja rezultate care indică faptul că procesul poate fi modificat și că cercetarea în această direcție continuă.

„Sunt vești bune, ținând cont de faptul că acest proces este reversibil. Putem schimba vârsta și am demonstrat acest lucru în nenumărate rânduri.

S-a început deja procesul de dezvoltare și, mai mult decât atât, dezvoltăm noi căi de a face acest lucru. Văd viitorul în mod luminos în această privință”, a concluzionat Dr. Patrick Paine, cercetător la Harvard Medical School.