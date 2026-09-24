Descoperirea care ar putea schimba lupta împotriva îmbătrânirii. Ce rol au telomerii

Telomerii sunt structuri aflate la capetele cromozomilor, care protejează materialul nostru genetic. FOTO: Getty Images

Cercetarea longevității încearcă să găsească răspunsuri la una dintre cele mai mari întrebări ale medicinei: de ce îmbătrânim și dacă acest proces poate fi încetinit. Un rol important îl au telomerii, structuri aflate la capetele cromozomilor, care protejează materialul nostru genetic.

Dr. María A. Blasco, biolog molecular și lider al Grupului de Telomeri și Telomerază din cadrul Centrului Național de Cercetare Oncologică din Spania, studiază de mai bine de trei decenii legătura dintre telomeri și îmbătrânire.

„Laboratorul meu s-a concentrat în ultimii 30 de ani chiar pe înțelegerea cauzelor pentru care îmbătrânim. Unul dintre motivele pentru care îmbătrânim este faptul că avem structuri importante care ne protejează ADN-ul, materialul nostru genetic. Iar asta se întâmplă odată cu avansarea în vârstă.

Structurile protectoare numite telomeri se reduc din ce în ce mai mult, iar asta provoacă îmbătrânirea. Așadar, în laboratorul meu am demonstrat că putem menține telomerii pe perioade mai îndelungate, putem prelungi durata de viață a șoarecilor, iar dacă scurtăm telomerii, aceștia trăiesc mai puțin. Prin urmare, lungimea telomerilor determină longevitatea”, a explicat Dr. María A. Blasco, biolog molecular și lider al Grupului de Telomeri și Telomerază din cadrul Centrului Național de Cercetare Oncologică din Spania.

Ce rol joacă ADN-ul în procesul de îmbătrânire

Telomerii fac parte din ADN și se scurtează pe măsură ce organismul îmbătrânește. Potrivit cercetătoarei, atunci când ajung foarte scurți, capacitatea țesuturilor de a se regenera este afectată, ceea ce poate favoriza apariția unor boli.

„Telomerii sunt parte din ADN, iar ei se pierd pe măsură ce trăim și trebuie să regenerăm țesuturi. Iar atunci când telomerii sunt foarte, foarte scurți, acest lucru duce la îmbătrânire. Țesuturile noastre nu se mai pot regenera și apar bolile și, în cele din urmă, moartea.

După cum am demonstrat, dacă luăm o celulă obișnuită, muritoare, și adăugăm o enzimă numită telomerază, care prelungește durata de viață a telomerilor, putem face celule nemuritoare. Facem acest lucru, utilizarea telomerazei, pentru celulele noastre, pentru a le ajuta să se regenereze și să prevenim avansarea bolilor degenerative”, a completat ea.

Cum putem preveni bolile cronice

Cercetarea asupra telomerilor este legată și de încercările de a găsi tratamente pentru anumite boli degenerative. Un exemplu este reprezentat de afecțiunile fibrotice care afectează plămânii, rinichii sau ficatul.

„De exemplu, în cazul afecțiunilor fibrotice ale plămânilor, ale rinichilor sau ale ficatului, aceste boli degenerative survin pentru că celulele nu se mai pot regenera. Ceea ce facem este să adăugăm telomerază, aceștia sunt din nou alungiți și putem să oprim avansarea acestora.

A funcționat pe șoareci. Vrem să implementăm și la oameni și sperăm că anul viitor fibroza pulmonară va putea fi tratată cu metoda noastră”, a concluzionat cercetătoarea.